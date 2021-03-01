Поименно вспомнить всех участников памятного марша защитников Москвы решили школьники страны к 80-летию парада 7 ноября 1941 года на Красной площади. "К этой работе готовы присоединиться 11 городов", - рассказала куратор проекта, депутат Госдумы Ирина Белых.

Сколько было участников того парада, известно. Но восстановить имена и боевой путь 28 467 бойцов, которые 7 ноября ушли с Красной площади прямо на фронт, не так просто. На защиту Москвы тогда были брошены силы со всей страны. Многих участников парада давно нет в живых. Тем не менее ребята из разных регионов включились в это беспрецедентное историческое расследование. Прозванивают военкоматы, общаются с пожилыми родственниками, стараясь найти зацепки. Первые результаты работы уже есть. Это стало очевидно в ходе телемоста, который соединил вчера несколько регионов с музеем Победы на Поклонной горе.

Командир 332-й стрелковой дивизии имени Фрунзе Сергей Алексеевич Князьков после того парада прошел всю войну и дожил до победного мая 45-го. Одно из найденных его писем датировано как раз той памятной весной. "Здравствуй, Тасенька! На 1 мая Москва, видимо, хороша: нет светомаскировки, - писал он. И обращался к незабываемому 41-му. - Тот парад был началом наших побед". Именно от Крюково начался путь к Рейхстагу.

Были среди участников парада и женщины. В Ульяновске, например, помнят улыбчивую и всегда заботливую Валентину Серову, заведующую детсадом "Малыш". Кто бы мог подумать, что она была в числе защитников Москвы. На фронт попала, приписав себе два года. Служила в истребительном батальоне: встречала вражеский десант. В одном из боев получила тяжелую контузию. Выжила сама и вынесла с поля восьмерых раненых воинов.

Не только в Москве и Ульяновске, но и в Кисловодске, Уфе и еще нескольких городах школы сейчас пытаются узнать имена всех участников парада. Не только ученики, но и их учителя. В Брянске, например, педагог от своей мамы узнала, что дедушка ушел на фронт именно с Красной площади. Он был председателем сельсовета в одной подмосковной деревне, на войне оказался уже в зрелом возрасте. Прошел всю Великую Отечественную. Умер в 50-х, как и многие другие бойцы. Поэтому восстановить все это сейчас - дело непростое.

Тем не менее школьники намерены продолжать историческое расследование до тех пор, пока страна не узнает имена всех участников парада. Истории их боевого пути, награды, фотографии, уникальные документы будут размещены на сайте проекта "Мой район в годы войны" moiraion.moscow.