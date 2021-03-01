Синоптик рассказал, когда в Москве растает весь снег

Снег окончательно растает в Москве в начале апреля. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Он отметил, что второй весенний месяц будет теплым - температура воздуха на 3,5 градуса превысит климатическую норму. "Но не исключен заток холода с 5 по 10 апреля, после чего атмосфера по-настоящему начнет перестраиваться на весенний вариант", - цитирует метеоролога РИА Новости.

Во второй декаде апреля среднесуточная температура воздуха будет уже +5 градусов выше, природа станет просыпаться буквально на глазах, добавил Тишковец.