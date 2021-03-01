В Балашихе промоют всю систему водоснабжения из-за личинок комаров

В подмосковной Балашихе, где у жителей из кранов внезапно пошла вода с червями, промоют всю систему водоснабжения. Об этом на видеосовещании губернатора области с кабинетом министров и главами муниципалитетов сообщил зампред правительства региона Евгений Хромушин.

Тревогу жители балашихинского района Павлино забили накануне. Кто-то вывернул фильтр-ситечко из крана с холодной водой и обнаружил там червяков и их личинки. За выходные на портал "Добродел", в соцсети и на сайты коммунальных ведомств поступило порядка 60 жалоб от граждан, нашедших в своих кранах то, чего там быть не должно. Однако власти, проведя первичные проверки, заявили, что это вовсе не черви, а комары. "Был большой объем врезок в водопровод при новом строительстве, на каком-то участке в систему попали личинки комаров", - объяснил Хромушин причину неприятных сюрпризов балашихинцев. По его словам, промывка всей системы водоснабжения, которая, к слову, уже началась, поможет избавить жителей от этой проблемы.

После того как систему промоют и заменят все фильтрующие элементы на вводных узлах, будут взяты пробы воды - как подтверждение того, что угрозы здоровью жителей нет.