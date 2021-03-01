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01.03.2021 16:25
Рубрика: Происшествия

В Ярославле осудили автовандала

Текст: Элина Труханова (Ярославль)

Суд в Ярославле вынес приговор мужчине, поцарапавшему ножом 12 автомобилей.

Инцидент произошел в середине сентября 2019 года. Как выяснило следствие, ночью  нетрезвая пара - 39-летний мужчина и девушка - направлялись на автомобиле из Тутаева в Ярославль. Причем за рулем была дама. В какой-то момент авто притормозили сотрудники ГИБДД для проверки документов. Когда было установлено, что водитель находится в состоянии опьянения, машину эвакуировали на спецстоянку, а до Ярославля паре пришлось добираться на попутке.

Фото: www.polizei.sachsen.de
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Однако, доехав до Дзержинского района областного центра, мужчина почему-то выместил злобу на автомобилях, припаркованных возле дома по Ленинградскому проспекту.

- Находившимся при нем складным ножом он повредил лакокрасочное покрытие различных деталей на двенадцати автомобилях (Kia, Nissan, BMW, Subaru, Mazda и других) на общую сумму более 300 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре Ярославской области.

По словам официального представителя Ярославского областного суда Ольги Козловой, Дзержинский районный суд признал обвиняемого виновным по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее тяжкие последствия) и приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Также удовлетворены три гражданских иска, поданных в рамках уголовного дела. В пользу владельцев пострадавших иномарок с осужденного взысканы в общей сложности около 86 тысяч рублей. В суде пояснили, что остальные пострадавшие могут обратиться с исками о возмещении вреда в рамках гражданского судопроизводства.

Приговор в законную силу не вступил.

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