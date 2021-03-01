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Рубрика: Экономика

Хлам правит баллом

В Москве начали тестировать "умные" мусорные баки
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 42(8393)
В столице начали тестировать "умные" мусорные баки, которые управляются со смартфона. Как сообщили в пресс-службе департамента транспорта, пока технология отрабатывается на территории "МосТрансПроекта". Но если все пройдет удачно, то мы, вероятно, увидим этот экопроект по всему городу.

Как связаны мусор и транспорт? Тут дело в акселераторе "Транспортные инновации Москвы" - дептранс создал такую площадку, чтобы стартаперы разных направлений могли реализовать свои идеи и потом внедрить их на разных транспортных объектах. Одними из первых стали ребята, создавшие проект с электронными баками. Им подобрали пилотную площадку для тестов. Ведь в Москве давно борются за популярность раздельного сбора. Многие собирают его бесплатно, но основной массе все-таки нужна мотивация. В метро Рима уже давно установили фандоматы, которые позволяют обменивать сданные бутылки на билеты. Москва тоже стремится к подобным решениям.

Фото: Олеся Курпяева
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Собственно российской столице, где почти все "умное", не удивишь такими эпитетами по отношению к мусорным бакам. Например, в смарт-квартале в Марьине баки сами сигнализируют о заполняемости удаленно. Коммунальщики приезжают всегда вовремя. Но разработчики экологичных технологий пошли дальше. Теперь созданы баки с полностью электронной начинкой. Они управляются с мобильного приложения. То есть со смартфона можно открыть крышку, потом выбросить отходы, потом получить отчет об этом. И главное - программа рассчитывает бонусные баллы, которые потом можно будет обменять на какие-либо скидки. Ровно такой же принцип, как и в римском метро. Например, сотрудники института, участвующие в эксперименте, смогут обменять баллы на наборы экосувениров.

Как отмечают разработчики, платформа позволяет оперативно связывать потребителей, мусорные баки и компании, перерабатывающие вторсырье. Одни получат скидки, вторые - гарантированную информацию о том, когда и какую массу вторсырья привезет машина. В течение ближайших двух недель "умные" баки будут испытывать сотрудники "МосТрансПроекта". Если все сработает нормально, опыт распространят и на другие объекты.

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