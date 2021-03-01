В Москве объявлен "желтый" уровень погодной опасности

В столичном регионе на 2 марта объявлен "желтый" уровень опасности, сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, в Москве и Подмосковье во вторник ожидается сильный ветер с порывами до 15-17 м/с. Не исключена гололедица. Неблагоприятные погодные условия сохранятся по 4 марта включительно.

Столичный департамент транспорта из-за предстоящего ухудшения погоды призвал автомобилистов быть внимательнее за рулем, избегать резких маневров и не превышать скорость.