В Москве увеличилась смертность в ДТП, произошедших во дворах домов

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы озвучил статистику гибели москвичей в дорожно-транспортных происшествиях, случившихся во дворах домов. По данным ведомства, в прошлом году в таких авариях погибли 19 человек, или на 36% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает канал дептранса в Telegram.

Основными причинами аварий во дворах называют несоблюдение водителями скоростного режима и плохая видимость. Подавляющее большинство смертельных ДТП, 78%, произошли во дворах многоэтажных микрорайонов.

Эксперты считают, что статистику можно повернуть в лучшую сторону, всего лишь упорядочив парковочные места, поменяв освещение, убрав из дворов транзитные потоки автомобилей и сузив проезды, провоцирующие на превышение скорости.

"Пространство в результате этих преобразований станет безопасным", - уверен директор проектного бюро "Урбан Стрит 14" Артем Герасименко.