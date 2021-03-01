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01.03.2021 23:31
Рубрика: Общество

Луч здоровья

Склиф научит врачей из регионов, как управлять гамма-ножом
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 43(8394)
В НИИ скорой помощи имени Склифосовского открылся так называемый референс-центр для врачей из регионов России и других стран мира. Здесь их обучат работе с гамма-ножом нового поколения, способным лечить сложные патологии головного мозга.

Как рассказал директор Склифа Сергей Петриков, первую группу примерно из семи-восьми медиков планируется набрать уже в ближайшее время. Сначала собираются обучать российских специалистов. В дальнейшем, как ожидается, тут будут принимать и иностранных врачей. "Для нашего института это важно, - подчеркнул Петриков. - Свидетельство того, что наши специалисты обладают высокой квалификацией и способны не только помогать пациентам, но и обучать других медиков, вступающих в борьбу с нейрохирургическими проблемами". По его словам, гамм-нож в Склифе недавно был усовершенствован - теперь с его помощью ежедневно можно лечить не четырех, а семерых пациентов.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Как новый гамма-нож в Склифе спасает онкобольных

Что это за аппарат? Конечно, на нож в классическом понимании он совсем не похож. Это большая радиохирургическая установка, способная победить опухоль мозга. Без разрезов кожи и вскрытия черепа. Как? Радиоактивные лучи точечно воздействуют на пораженные участки и разрушают ДНК опухолевых клеток. "Конечно, здоровые ткани получают определенную дозу облучения, поэтому могут возникнуть различные побочные эффекты, хотя это случается редко, - объяснил "РГ" врач-нейрохирург Вячеслав Рак. - Если пациент чувствует себя хорошо и регулярно делает МРТ, показывает снимки нам, мы можем эти побочки вовремя распознать".

Чем проще ситуация, тем меньше времени занимает лечение. Самая быстрая неинвазивная операция с использованием гамма-ножа продлилась всего восемь минут.

По словам Сергея Петрикова, за пять лет в Склифе прошли лечение с помощью этой современной установки почти четыре тысячи человек.

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