В Воронеже офицеры ГИБДД задержаны за поборы с подчиненных

Воронежские следователи возбудили уголовное дело против 39-летнего командира роты отдельного батальона ДПС и 38-летнего командира взвода той же роты. Их подозревают в систематическом получении взяток от подчиненных.

По предварительным данным, система поборов с инспекторов действовала на посту ДПС в Павловске с февраля 2019 года по настоящее время. Ежемесячно командиры получали от инспекторов порядка 100 тысяч рублей "за общее покровительство и попустительство по службе". Пост, о котором идет речь, находится на федеральной трассе М-4 "Дон". 26 февраля там работали сотрудники ФСБ и СКР. Они нашли деньги и другие вещественные доказательства.

- Возбуждено уголовное дело о получении взятки группой лиц по предварительному сговору. По решению суда 39-летний подозреваемый помещен под стражу, - рассказал руководитель Павловского межрайонного отдела СКР Яков Елецких.