Весеннее тепло придет в Москву в апреле

Календарная весна, увы, пока не порадует москвичей стабильным "плюсом". Мороз в марте еще напомнит о себе не раз. По-настоящему весенняя погода придет в столичный регион во второй половине апреля - именно в это время природа начнет стремительно "просыпаться" после зимнего сна.

Как рассказал ведущий сотрудник центра "Фобос" Евгений Тишковец, финальная волна арктического холода намечается в Москве ориентировочно с 5 по 10 апреля. "Во второй декаде месяца стабилизируется ситуация, и среднесуточная температура будет превышать отметку плюс 5 градусов и выше, тогда и пойдет бурный расцвет всей природы", - рассказал РИА Новости Тишковец.

В третьей же декаде апреля, подчеркнул синоптик, будет теплее обычного.