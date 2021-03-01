1 марта в Приморье стартовал прием заявлений от детей-сирот на получение жилищных сертификатов. Он продлится до апреля. Документ дает право получить соцвыплаты и потратить их на жилье.

Если нельзя быстро дать выпускнику детдома квартиру, можно оплатить ему аренду жилья. Так решили в Югре. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Купить его можно в любом месте Приморья, а не только в том муниципалитете, где молодые люди получат сертификат. С этого года начали выдавать жилищные сертификаты и в Вологодской области.

Социальная выплата по сертификату предоставляется детям-сиротам, достигшим 23 лет, у которых есть судебное решение о предоставлении жилого помещения. Дата его принятия в регионах разная. В Приморье - до 2019 года, а в Вологодской области - до 1 января 2021 года. Сертификат действителен определенное время. В Вологде - полгода со дня его получения.

Эта форма становится все более популярной. Не зря власти Приморья бились за поправку в федеральный закон, которая давала регионам право "использовать иные формы и способы обеспечения жилыми помещениями" детей-сирот. С такой просьбой в правительство приморцы обращались в 2018 году, когда край находился на шестом месте в антирейтинге по обеспечению жильем детей-сирот. "По существовавшему до 2018 года принципу наделения сирот жильем обеспечить их квартирами смогли бы только в течение 70 лет", - говорит губернатор края Олег Кожемяко.

Главная причина - дефицит квартир. Власти могли бы приобретать их через госзакупки, но на такие тендеры часто не находится участников. Кроме того, жилье для сирот должно соответствовать определенным критериям, добавляют в Вологде.

По закону, оно должно иметь определенную площадь, планировку - запрещено предоставлять квартиры-студии. Ситуацию усугубляет 25-процентный порог по количеству квартир, предоставляемых детям-сиротам в жилом доме, а также необходимость использования счетов эскроу.

"Поэтому мы и приняли закон о новой соцвыплате, которая подтверждается денежным сертификатом, - пояснил депутат Заксобрания Вологодской области Сергей Пахарев. - Дети-сироты сами теперь смогут выбирать жилье, в том числе с использованием собственных средств, в том населенном пункте, где они хотят".

Тем временем в Приморском крае придумали еще один вариант, как ускорить предоставление квартир бывших воспитанников детских домов. Муниципалитетам дали право самим их приобретать и заключать договоры на долевое строительство. Ранее этим занимался только региональный департамент. Эти права позволили муниципальным властям персонально подходить к вопросу подбора жилья на местах.

И начались новоселья. Если в 2018 году квартиры получили всего 34 человека, то в 2020-м - 1046. Столь значительный успех заметили. Замминистра юстиции РФ Али Алханов назвал опыт Приморского края достойным уважения, который нужно взять на вооружение другим регионам. Об этом он заявил на заседании коллегии управления Минюста России по Приморскому краю.

Вологодская область по внедрению сертификатов только в начале этого пути. Пока их обладателями станут 60 человек. Если мониторинг выявит хорошие результаты и сертификаты будут востребованы, число получателей увеличат.

Однако вологодские парламентарии считают, что надо и дальше работать над совершенствованием федерального законодательства. Ведь квартиры молодым людям нужны там, где есть работа, социальная инфраструктура. Поэтому нужно пересмотреть и правила: разрешить предоставлять квартиры-студии, строить отдельные дома. Но для этого надо также изменить порог численности жителей населенных пунктов, где можно строить студии. Цифра более 10 тысяч для Вологодской области не годится. Здесь как раз небольших населенных пунктов - большинство.

Решение

10 тысяч на аренду жилья

В Югре сиротам из бюджета будут выплачивать до 10 тысяч рублей в месяц на аренду жилья. До тех пор пока они не получат квартиры от государства. Закон об этом приняли местные парламентарии.

Сегодня в Югре очередь из таких ребят составляет почти 400 человек. Норма начнет действовать с 1 января этого года. Льгота носит заявительный характер и предоставляется при соблюдении ряда условий. Например, сирота должен жить в Югре и быть включенным в список нуждающихся.

Между тем снять однокомнатную квартиру в больших городах Югры невозможно дешевле 15 тысяч, и это без расходов на коммуналку. 10 тысяч хватит только на комнату. Или на студию в небольшом городе. В парламенте звучало предложение повысить сумму до 16 тысяч, но оно не прошло. Контраргументом стало то, что срок ожидания квартиры в Югре не превышает года. В любом случае, компенсация позволит многим совершеннолетним сиротам не скитаться по знакомым и общежитиям.

Подготовила Елена Мационг (Ханты-Мансийск)