Крупнейшему угольному стивидору РФ АО "Восточный Порт" исполнилось 47 лет

Крупнейший в России специализированный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля - АО "Восточный Порт" отметило 47 лет с момента основания, сообщает пресс-служба предприятия.

История порта началась в 1970 году, когда руководство СССР приняло решение построить на юге Дальнего Востока "морские ворота" для торговли с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). 28 февраля 1974 года вышел правительственный приказ об организации морского торгового "Восточного Порта". С этого дня порт в бухте Врангеля занесен во все лоции и отмечен на судоходных картах мира.

За неполные полвека "Восточный Порт" прошел путь от всесоюзной комсомольской стройки до крупнейшего стивидора России, грузооборот которого составляет 15 процентов всего морского угольного экспорта страны. Среди основных грузополучателей проходящей через порт продукции - Япония, Республика Корея, Тайвань, Индия, Вьетнам, Китай, Малайзия. Объемы экспорта растут с каждым годом. Так, в сложном для всех 2020-м грузооборот компании вырос на 1,34 миллиона тонн и достиг 26,85 миллиона тонн угля. Как отмечают в организации, высокие результаты во многом стали возможны благодаря успешной реализации масштабных инвестиционных проектов - Третьей очереди специализированного угольного комплекса и парка приема груженых составов "Новый" в составе станции Находка-Восточная ДВЖД.

Терминал обеспечивает высокотехнологичную экологически безопасную перевалку продукции. Одна из основ системы экологической безопасности стивидора - минимизация контакта угля с внешней средой. Уже несколько лет компания реализует собственную комплексную экологическую программу: на территории терминала "Восточного Порта" действуют лучшие из доступных сегодня в мире технологий безопасной перевалки. Закрытые здания вагоноопрокидывателей, пересыпные станции, крытое конвейерное оборудование, системы сухого тумана, пылеподавления, орошения на устройствах сортировки, транспортировки и складирования угля, выгрузка угля внутрь трюмов судов, защита от ветра.

Однако, управляющий директор АО "Восточный Порт" Вадим Байбак отмечает, что главной, как и прежде, всегда будет забота о сотрудниках.

"Люди были, есть и будут основной ценностью нашего предприятия. Все достижения компании - это, в первую очередь, заслуга каждого работника, который когда-либо трудился или продолжает свой трудовой путь в "Восточном Порту". Всех своих коллег, работников нашей организации, поздравляю с днем рождения "Восточного Порта". Спасибо за ваш труд, желаю крепкого здоровья, оптимизма и благополучия вам и вашим близким!", - цитирует его слова пресс-служба.

Справка "РГ"

АО "Восточный Порт" - крупнейший в России специализированный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля. Стивидор отправляет на экспорт продукцию различных российских производителей. В прошлом году его грузооборот составил 26,85 миллиона тонн. Предприятие, оснащенное лучшим современным оборудованием для высокотехнологичной перевалки угля, стало первым угольным терминалом Дальнего Востока, сертифицированным в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 14001:2015 "Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению".

Для развития социальных инициатив в микрорайоне Врангель в АО "Восточный Порт" учрежден Фонд поддержки социальных и экологических инициатив, который работает по 12 программам: "Ветераны", "Волонтеры", "Дети", "Духовное развитие", "Здоровье", "Историческое наследие", "Команда Восточного", "Комфортная среда", "Культура", "Образование", "Социальная поддержка", "Спорт".

Пресс-релиз предоставлен АО "Восточный Порт"