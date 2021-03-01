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Рубрика: Происшествия

На Сахалине в больнице обрушился потолок

Текст: Артем Красиков
Фото: Пресс-служба правительства Сахалинской области Фото: Пресс-служба правительства Сахалинской области
Фото: Пресс-служба правительства Сахалинской области

В понедельник утром в Южно-Сахалинске в приемном отделении областной больницы обрушилась часть подвесного потолка.

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Специалисты уже приступили к ремонту, сообщает пресс-служба правительства региона. Прием пациентов проходит в штатном режиме. Пострадавших нет.

"Готовится претензия в адрес строительной компании, которая устанавливала потолочную плитку. В помещениях больницы проверят все конструкции", - отмечается в сообщении.

Для выяснения причин ЧП создана специальная комиссия.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Южно-Сахалинск

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