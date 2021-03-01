На Сахалине родителей наказали за детское "ограбление" магазина

В Южно-Сахалинске в отношении родителей семилетнего мальчика и десятилетней девочки составлены протоколы о неисполнении обязанностей.

В минувшую субботу в ювелирный магазин одного из торговых центров города вошли двое детей в костюмах кенгуру и единорога в медицинских масках, разбили витрину молотком, схватили драгоценности, а потом бросили их и убежали.

Как сообщила уполномоченный по правам ребенка в Сахалинской области Любовь Устиновская на своей странице в Instagram, оказалось, что это была имитация ограбления, снятая для рекламы в социальных сетях.

Родители "преступников" были в курсе происходящего.

"Всесторонняя проверка продолжается. Действиям всех участников данного происшествия будет дана правовая оценка", - сообщила Устиновская.