На Сахалине родителей наказали за детское "ограбление" магазина

Новости

Стало известно, когда в этом году пройдет акция "Час Земли" 09:25
В первый день весны в Москве воздух прогреется до +3 градусов 09:21
В Югре сиротам выдадут по 10 тысяч на аренду жилья 09:21
Стало известно, какой месяц этой зимы был самым холодным в столице 09:12
Москва заняла четвертое место в рейтинге по самым высоким зарплатам 08:56
На трассе в Забайкалье перевернулся бензовоз с 7 тоннами топлива 08:17
"Душа" получила "Золотой глобус" в номинации "Лучший анимационный фильм" 07:28
Названы регионы России с самой высокой средней зарплатой 07:22
Премьер Индии первым привился в ходе второй волны вакцинации от COVID-19 06:54
В Приморье подшефная леопардесса Стивена Сигала выжила после ранения 06:19
Синоптики предупредили о сильных осадках в ряде регионов России 06:18
В Аргентине коронавирусные ограничения продлили до 12 марта 05:30
SpaceX отменила запуск ракеты-носителя за полторы минуты до старта 05:15
Россиянам напомнили о четырехдневных рабочих неделях этой весной 04:18
Жителей Словакии обязали носить респираторы вместо масок 03:54
Трамп оценил первый месяц работы Байдена на посту президента 03:47
ВВС Израиля нанесли ракетные удары по лагерю шиитских бойцов под Дамаском 03:18
ВОЗ: Менее 10 процентов жителей планеты имеют антитела к COVID-19 02:48
Трамп не будет создавать новую политическую партию в США 02:43
Вильфанд предупредил о понижении температуры в европейской части России 02:07
Кот вынудил пилотов посадить самолет на маршруте Хартум-Доха 02:07
Овечкин прервал безголевую серию и принес победу над "Нью-Джерси" 01:52
Трамп не исключил своего выдвижения на пост президента США 01:44
Задержаны подозреваемые в убийстве семьи в Нижегородской области 01:41
В Майами сократят количество знаменитых пальм 01:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Появятся ли в России "негарантированные" авиабилеты
Появятся ли в России "негарантированные" авиабилеты
1 марта - награждение победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
1 марта - награждение победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
01.03.2021 08:39
Рубрика: Происшествия

На Сахалине родителей наказали за детское "ограбление" магазина

Текст: Артем Красиков

В Южно-Сахалинске в отношении родителей семилетнего мальчика и десятилетней девочки составлены протоколы о неисполнении обязанностей.

В Москве девочка напала с ножом на прабабушку

В минувшую субботу в ювелирный магазин одного из торговых центров города вошли двое детей в костюмах кенгуру и единорога в медицинских масках, разбили витрину молотком, схватили драгоценности, а потом бросили их и убежали.

Как сообщила уполномоченный по правам ребенка в Сахалинской области Любовь Устиновская на своей странице в Instagram, оказалось, что это была имитация ограбления, снятая для рекламы в социальных сетях.

Родители "преступников" были в курсе происходящего.

"Всесторонняя проверка продолжается. Действиям всех участников данного происшествия будет дана правовая оценка", - сообщила Устиновская.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Южно-Сахалинск

Главное сегодня

ВОЗ: Менее 10 процентов жителей планеты имеют антитела к COVID-19
Трамп не исключил своего выдвижения на пост президента США
В МЭР назвали мнение Bloomberg о росте цен на продукты в РФ "спекулятивным"
Россиянам напомнили о четырехдневных рабочих неделях этой весной
Вильфанд посоветовал готовиться к сложному марту
В Роскачестве рассказали о новой схеме "развода" по телефону
Под Петербургом должница оставила кредиторам четырехметрового питона