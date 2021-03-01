На трассе в Забайкалье перевернулся бензовоз с 7 тоннами топлива

В понедельник на трассе в двух километрах от села Калга Забайкальского края опрокинулся бензовоз, принадлежащий старательской артели. Он вез семь тонн дизельного топлива.

"Произошел разлив 3,5 тонн дизельного топлива", - сообщили "Интерфаксу" в региональном управлении МЧС России.

В результате аварии был травмирован водитель машины. Его доставили в центральную районную больницу в Калге.

На место происшествия выехала оперативная группа Калганского пожарно-спасательного гарнизона. К устранению последствий ДТП привлекли десять рабочих, кран и фронтальный погрузчик старательской артели.