В Хабаровске на два месяца арестовали депутата Сахалинской облдумы

Задержанного в Хабаровске депутата Сахалинской областной думы Дмитрия Пашкова арестовали на два месяца.

Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана Центральным районным судом до 26 апреля. Как сообщает РИА Новости, пока депутат будет находиться в хабаровском СИЗО.

Ранее сообщалось, что задержание может быть связано с дальневосточным бизнесменом Олегом Каном. Ему было предъявлено обвинение в организации в 2010 году заказного убийства и контрабанды. Находящегося за границей Кана российский суд арестовал заочно. Следствие продолжает собирать доказательства его вины.

Дмитрий Пашов работает народным избранником без отрыва от основной деятельности, занимая пост советника гендиректора рыбодобывающего предприятия "Монерон". Кроме того, является председателем правления региональной Ассоциации рыбопромышленников.