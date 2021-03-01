В Приамурье стая собак напала на шестилетнюю девочку

В поселке Дипкун Тындинского района бездомные собаки напали на шестилетнюю девочку. Животные покусали и сильно напугали ребенка. Малышка осталась жива благодаря дворнику, который услышал крики и отбил девочку от напавшей своры.

Пострадавшую доставили в Тындинскую ЦРБ, где медики оказали ей необходимую помощь.

Следственное управление СК РФ по Амурской области организовало доследственную проверку по факту нападения. Следователи установят причины, из-за которых произошло ЧП, а также ответственных за контроль и отлов безнадзорных животных.