В Приморье подшефная леопардесса Стивена Сигала выжила после ранения

Самка дальневосточного леопарда по имени Борте сумела выжить после попадания в браконьерскую петлю на территории Китая, восстановила силы и даже воспитала котят. Об этом сообщил "РГ" начальник отдела по связям с общественностью нацпарка "Земля леопарда" Иван Раков.

Вывод о ранении Борте, хранителем которой является американский актер Стивен Сигал, ученые нацпарка сделали на основании данных фотоловушек.

Леопардесса в КНР попала в браконьерскую петлю для копытных. Эти ловушки мертвой хваткой сжимают зверя и чем сильнее жертва пытается выбраться, тем сильнее они впиваются в плоть. Но Борте сумела вырваться и вернуться на "Землю леопарда". А потом стала попадаться на фотоловушки с огромным шрамом в области живота. Ученые посчитали эту рану очень опасной. Однако позже анализ данных показал, что Борте не только выжила, но и смогла воспитать двух котят.

Справка "РГ"

Дальневосточный леопард - самая редкая в мире крупная кошка, единственная дикая популяция которой охраняется в национальном парке "Земля леопарда" в Приморском крае на границе с КНР. Считается, что на этой территории обитает около ста особей леопарда.

Киноактер Стивен Сигал, ставший хранителем леопарда в 2015 году, дал сильной хищнице имя Борте - в честь первой жены Чингисхана, которая родила мужу множество детей.