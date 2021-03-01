За сутки в России подтвержден 11 571 случай COVID-19 в 84 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 12% - без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 2097

2 Санкт-Петербург 943

3 Московская область 629

4 Нижегородская область 386

5 Воронежская область 293

6 Ростовская область 286

7 Самарская область 278

8 Иркутская область 228

9 Саратовская область 195

10 Челябинская область 194

11 Пермский край 190

12 Волгоградская область 185

13 Свердловская область 179

14 Вологодская область 157

15 Пензенская область 157

16 Красноярский край 155

17 Ленинградская область 153

18 Краснодарский край 150

19 Тверская область 141

20 Республика Башкортостан 138

21 Ярославская область 136

22 Алтайский край 133

23 Курская область 128

24 Кировская область 127

25 Владимирская область 124

26 Архангельская область 120

27 Тамбовская область 118

28 Тульская область 117

29 Новосибирская область 111

30 Липецкая область 107

31 Ханты-Мансийский автономный округ 107

32 Калужская область 106

33 Омская область 103

34 Республика Бурятия 102

35 Астраханская область 100

36 Забайкальский край 100

37 Ульяновская область 98

38 Калининградская область 97

39 Брянская область 97

40 Республика Карелия 95

41 Псковская область 94

42 Белгородская область 93

43 Орловская область 89

44 Мурманская область 84

45 Приморский край 84

46 Оренбургская область 84

47 Тюменская область 81

48 Удмуртская Республика 80

49 Смоленская область 79

50 Республика Коми 78

51 Ивановская область 74

52 Кемеровская область 72

53 Курганская область 70

54 Кабардино-Балкарская Республика 70

55 Хабаровский край 69

56 Новгородская область 65

57 Ставропольский край 65

58 Рязанская область 62

59 Республика Крым 62

60 Севастополь 59

61 Республика Чувашия 54

62 Республика Татарстан 52

63 Республика Мордовия 47

64 Томская область 44

65 Костромская область 42

66 Республика Саха (Якутия) 40

67 Амурская область 39

68 Республика Калмыкия 38

69 Республика Дагестан 38

70 Карачаево-Черкесская Республика 37

71 Сахалинская область 37

72 Ямало-Ненецкий автономный округ 37

73 Республика Марий Эл 33

74 Камчатский край 32

75 Республика Северная Осетия-Алания 28

76 Республика Хакасия 26

77 Республика Ингушетия 18

78 Республика Алтай 15

79 Чеченская Республика 13

80 Республика Адыгея 9

81 Республика Тыва 7

82 Магаданская область 4

83 Еврейская автономная область 4

84 Чукотский автономный округ 3 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 257 650 случаев (+0,27%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Ненецкий автономный округ 0%

2. Республика Тыва 0,04%

3. Магаданская область 0,05% За последние сутки подтверждено 333 смерти Москва 42 Санкт-Петербург 35 Московская область 24 Краснодарский край 15 Ульяновская область 15 Красноярский край 14 Нижегородская область 13 Свердловская область 11 Алтайский край 9 Тульская область 8 Пермский край 8 Новосибирская область 8 Ленинградская область 7 Челябинская область 7 Иркутская область 7 Волгоградская область 6 Республика Чувашия 6 Томская область 6 Смоленская область 5 Вологодская область 5 Республика Крым 5 Ставропольский край 5 Удмуртская Республика 5 Ярославская область 4 Республика Башкортостан 4 Оренбургская область 4 Омская область 4 Ивановская область 3 Курская область 3 Тамбовская область 3 Мурманская область 3 Астраханская область 3 Севастополь 3 Республика Хакасия 3 Белгородская область 2 Брянская область 2 Липецкая область 2 Орловская область 2 Республика Карелия 2 Кабардино-Балкарская Республика 2 Самарская область 2 Саратовская область 2 Ханты-Мансийский автономный округ 2 Республика Алтай 2 Республика Бурятия 2 Забайкальский край 2 Приморский край 2 Псковская область 1 Республика Мордовия 1 Кемеровская область 1 Хабаровский край 1 За весь период по России умерло 86 455 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 11 277 человек Москва 1541 Санкт-Петербург 1320 Московская область 433 Нижегородская область 423 Ростовская область 305 Воронежская область 298 Астраханская область 263 Самарская область 260 Вологодская область 249 Краснодарский край 239 Челябинская область 199 Свердловская область 187 Саратовская область 179 Волгоградская область 172 Тверская область 167 Мурманская область 166 Ярославская область 161 Архангельская область 152 Пермский край 151 Оренбургская область 151 Красноярский край 149 Иркутская область 149 Пензенская область 144 Кировская область 141 Республика Башкортостан 140 Хабаровский край 122 Владимирская область 121 Приморский край 113 Забайкальский край 112 Республика Карелия 111 Ивановская область 106 Калининградская область 104 Ханты-Мансийский автономный округ 104 Брянская область 101 Тульская область 100 Ульяновская область 99 Омская область 99 Курская область 97 Ленинградская область 96 Севастополь 95 Орловская область 94 Алтайский край 94 Калужская область 92 Удмуртская Республика 87 Тюменская область 82 Республика Коми 80 Кемеровская область 73 Курганская область 72 Новгородская область 71 Кабардино-Балкарская Республика 68 Сахалинская область 65 Смоленская область 64 Рязанская область 61 Ямало-Ненецкий автономный округ 61 Новосибирская область 61 Республика Бурятия 60 Камчатский край 54 Республика Калмыкия 51 Липецкая область 50 Республика Чувашия 50 Тамбовская область 49 Томская область 47 Амурская область 46 Республика Дагестан 44 Ставропольский край 44 Республика Марий Эл 42 Карачаево-Черкесская Республика 39 Республика Саха (Якутия) 38 Республика Мордовия 35 Республика Северная Осетия - Алания 32 Белгородская область 25 Республика Адыгея 24 Чеченская Республика 21 Республика Алтай 14 Костромская область 13 Республика Крым 12 Республика Татарстан 10 Республика Хакасия 10 Магаданская область 8 Псковская область 7 Республика Тыва 3 Ненецкий автономный округ 2 Еврейская автономная область 2 Республика Ингушетия 1 За весь период выписано по выздоровлении по России - 3 823 074. ВОЗ: Менее 10 процентов жителей планеты имеют антитела к COVID-19