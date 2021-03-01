За сутки в России подтвержден 11 571 случай COVID-19 в 84 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 12% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 2097
- 2 Санкт-Петербург 943
- 3 Московская область 629
- 4 Нижегородская область 386
- 5 Воронежская область 293
- 6 Ростовская область 286
- 7 Самарская область 278
- 8 Иркутская область 228
- 9 Саратовская область 195
- 10 Челябинская область 194
- 11 Пермский край 190
- 12 Волгоградская область 185
- 13 Свердловская область 179
- 14 Вологодская область 157
- 15 Пензенская область 157
- 16 Красноярский край 155
- 17 Ленинградская область 153
- 18 Краснодарский край 150
- 19 Тверская область 141
- 20 Республика Башкортостан 138
- 21 Ярославская область 136
- 22 Алтайский край 133
- 23 Курская область 128
- 24 Кировская область 127
- 25 Владимирская область 124
- 26 Архангельская область 120
- 27 Тамбовская область 118
- 28 Тульская область 117
- 29 Новосибирская область 111
- 30 Липецкая область 107
- 31 Ханты-Мансийский автономный округ 107
- 32 Калужская область 106
- 33 Омская область 103
- 34 Республика Бурятия 102
- 35 Астраханская область 100
- 36 Забайкальский край 100
- 37 Ульяновская область 98
- 38 Калининградская область 97
- 39 Брянская область 97
- 40 Республика Карелия 95
- 41 Псковская область 94
- 42 Белгородская область 93
- 43 Орловская область 89
- 44 Мурманская область 84
- 45 Приморский край 84
- 46 Оренбургская область 84
- 47 Тюменская область 81
- 48 Удмуртская Республика 80
- 49 Смоленская область 79
- 50 Республика Коми 78
- 51 Ивановская область 74
- 52 Кемеровская область 72
- 53 Курганская область 70
- 54 Кабардино-Балкарская Республика 70
- 55 Хабаровский край 69
- 56 Новгородская область 65
- 57 Ставропольский край 65
- 58 Рязанская область 62
- 59 Республика Крым 62
- 60 Севастополь 59
- 61 Республика Чувашия 54
- 62 Республика Татарстан 52
- 63 Республика Мордовия 47
- 64 Томская область 44
- 65 Костромская область 42
- 66 Республика Саха (Якутия) 40
- 67 Амурская область 39
- 68 Республика Калмыкия 38
- 69 Республика Дагестан 38
- 70 Карачаево-Черкесская Республика 37
- 71 Сахалинская область 37
- 72 Ямало-Ненецкий автономный округ 37
- 73 Республика Марий Эл 33
- 74 Камчатский край 32
- 75 Республика Северная Осетия-Алания 28
- 76 Республика Хакасия 26
- 77 Республика Ингушетия 18
- 78 Республика Алтай 15
- 79 Чеченская Республика 13
- 80 Республика Адыгея 9
- 81 Республика Тыва 7
- 82 Магаданская область 4
- 83 Еврейская автономная область 4
- 84 Чукотский автономный округ 3
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 257 650 случаев (+0,27%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Ненецкий автономный округ 0%
- 2. Республика Тыва 0,04%
- 3. Магаданская область 0,05%
За последние сутки подтверждено 333 смерти
- Москва 42
- Санкт-Петербург 35
- Московская область 24
- Краснодарский край 15
- Ульяновская область 15
- Красноярский край 14
- Нижегородская область 13
- Свердловская область 11
- Алтайский край 9
- Тульская область 8
- Пермский край 8
- Новосибирская область 8
- Ленинградская область 7
- Челябинская область 7
- Иркутская область 7
- Волгоградская область 6
- Республика Чувашия 6
- Томская область 6
- Смоленская область 5
- Вологодская область 5
- Республика Крым 5
- Ставропольский край 5
- Удмуртская Республика 5
- Ярославская область 4
- Республика Башкортостан 4
- Оренбургская область 4
- Омская область 4
- Ивановская область 3
- Курская область 3
- Тамбовская область 3
- Мурманская область 3
- Астраханская область 3
- Севастополь 3
- Республика Хакасия 3
- Белгородская область 2
- Брянская область 2
- Липецкая область 2
- Орловская область 2
- Республика Карелия 2
- Кабардино-Балкарская Республика 2
- Самарская область 2
- Саратовская область 2
- Ханты-Мансийский автономный округ 2
- Республика Алтай 2
- Республика Бурятия 2
- Забайкальский край 2
- Приморский край 2
- Псковская область 1
- Республика Мордовия 1
- Кемеровская область 1
- Хабаровский край 1
За весь период по России умерло 86 455 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 11 277 человек
- Москва 1541
- Санкт-Петербург 1320
- Московская область 433
- Нижегородская область 423
- Ростовская область 305
- Воронежская область 298
- Астраханская область 263
- Самарская область 260
- Вологодская область 249
- Краснодарский край 239
- Челябинская область 199
- Свердловская область 187
- Саратовская область 179
- Волгоградская область 172
- Тверская область 167
- Мурманская область 166
- Ярославская область 161
- Архангельская область 152
- Пермский край 151
- Оренбургская область 151
- Красноярский край 149
- Иркутская область 149
- Пензенская область 144
- Кировская область 141
- Республика Башкортостан 140
- Хабаровский край 122
- Владимирская область 121
- Приморский край 113
- Забайкальский край 112
- Республика Карелия 111
- Ивановская область 106
- Калининградская область 104
- Ханты-Мансийский автономный округ 104
- Брянская область 101
- Тульская область 100
- Ульяновская область 99
- Омская область 99
- Курская область 97
- Ленинградская область 96
- Севастополь 95
- Орловская область 94
- Алтайский край 94
- Калужская область 92
- Удмуртская Республика 87
- Тюменская область 82
- Республика Коми 80
- Кемеровская область 73
- Курганская область 72
- Новгородская область 71
- Кабардино-Балкарская Республика 68
- Сахалинская область 65
- Смоленская область 64
- Рязанская область 61
- Ямало-Ненецкий автономный округ 61
- Новосибирская область 61
- Республика Бурятия 60
- Камчатский край 54
- Республика Калмыкия 51
- Липецкая область 50
- Республика Чувашия 50
- Тамбовская область 49
- Томская область 47
- Амурская область 46
- Республика Дагестан 44
- Ставропольский край 44
- Республика Марий Эл 42
- Карачаево-Черкесская Республика 39
- Республика Саха (Якутия) 38
- Республика Мордовия 35
- Республика Северная Осетия - Алания 32
- Белгородская область 25
- Республика Адыгея 24
- Чеченская Республика 21
- Республика Алтай 14
- Костромская область 13
- Республика Крым 12
- Республика Татарстан 10
- Республика Хакасия 10
- Магаданская область 8
- Псковская область 7
- Республика Тыва 3
- Ненецкий автономный округ 2
- Еврейская автономная область 2
- Республика Ингушетия 1
За весь период выписано по выздоровлении по России - 3 823 074.