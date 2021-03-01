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01.03.2021 11:00
Рубрика: Общество

За сутки в России подтвержден 11 571 случай COVID-19 в 84 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 12% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 2097
  • 2 Санкт-Петербург 943
  • 3 Московская область 629
  • 4 Нижегородская область 386
  • 5 Воронежская область 293
  • 6 Ростовская область 286
  • 7 Самарская область 278
  • 8 Иркутская область 228
  • 9 Саратовская область 195
  • 10 Челябинская область 194
  • 11 Пермский край 190
  • 12 Волгоградская область 185
  • 13 Свердловская область 179
  • 14 Вологодская область 157
  • 15 Пензенская область 157
  • 16 Красноярский край 155
  • 17 Ленинградская область 153
  • 18 Краснодарский край 150
  • 19 Тверская область 141
  • 20 Республика Башкортостан 138
  • 21 Ярославская область 136
  • 22 Алтайский край 133
  • 23 Курская область 128
  • 24 Кировская область 127
  • 25 Владимирская область 124
  • 26 Архангельская область 120
  • 27 Тамбовская область 118
  • 28 Тульская область 117
  • 29 Новосибирская область 111
  • 30 Липецкая область 107
  • 31 Ханты-Мансийский автономный округ 107
  • 32 Калужская область 106
  • 33 Омская область 103
  • 34 Республика Бурятия 102
  • 35 Астраханская область 100
  • 36 Забайкальский край 100
  • 37 Ульяновская область 98
  • 38 Калининградская область 97
  • 39 Брянская область 97
  • 40 Республика Карелия 95
  • 41 Псковская область 94
  • 42 Белгородская область 93
  • 43 Орловская область 89
  • 44 Мурманская область 84
  • 45 Приморский край 84
  • 46 Оренбургская область 84
  • 47 Тюменская область 81
  • 48 Удмуртская Республика 80
  • 49 Смоленская область 79
  • 50 Республика Коми 78
  • 51 Ивановская область 74
  • 52 Кемеровская область 72
  • 53 Курганская область 70
  • 54 Кабардино-Балкарская Республика 70
  • 55 Хабаровский край 69
  • 56 Новгородская область 65
  • 57 Ставропольский край 65
  • 58 Рязанская область 62
  • 59 Республика Крым 62
  • 60 Севастополь 59
  • 61 Республика Чувашия 54
  • 62 Республика Татарстан 52
  • 63 Республика Мордовия 47
  • 64 Томская область 44
  • 65 Костромская область 42
  • 66 Республика Саха (Якутия) 40
  • 67 Амурская область 39
  • 68 Республика Калмыкия 38
  • 69 Республика Дагестан 38
  • 70 Карачаево-Черкесская Республика 37
  • 71 Сахалинская область 37
  • 72 Ямало-Ненецкий автономный округ 37
  • 73 Республика Марий Эл 33
  • 74 Камчатский край 32
  • 75 Республика Северная Осетия-Алания 28
  • 76 Республика Хакасия 26
  • 77 Республика Ингушетия 18
  • 78 Республика Алтай 15
  • 79 Чеченская Республика 13
  • 80 Республика Адыгея 9
  • 81 Республика Тыва 7
  • 82 Магаданская область 4
  • 83 Еврейская автономная область 4
  • 84 Чукотский автономный округ 3

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 257 650 случаев (+0,27%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Ненецкий автономный округ 0%
  • 2. Республика Тыва 0,04%
  • 3. Магаданская область 0,05%
За последние сутки подтверждено 333 смерти
  1. Москва 42
  2. Санкт-Петербург 35
  3. Московская область 24
  4. Краснодарский край 15
  5. Ульяновская область 15
  6. Красноярский край 14
  7. Нижегородская область 13
  8. Свердловская область 11
  9. Алтайский край 9
  10. Тульская область 8
  11. Пермский край 8
  12. Новосибирская область 8
  13. Ленинградская область 7
  14. Челябинская область 7
  15. Иркутская область 7
  16. Волгоградская область 6
  17. Республика Чувашия 6
  18. Томская область 6
  19. Смоленская область 5
  20. Вологодская область 5
  21. Республика Крым 5
  22. Ставропольский край 5
  23. Удмуртская Республика 5
  24. Ярославская область 4
  25. Республика Башкортостан 4
  26. Оренбургская область 4
  27. Омская область 4
  28. Ивановская область 3
  29. Курская область 3
  30. Тамбовская область 3
  31. Мурманская область 3
  32. Астраханская область 3
  33. Севастополь 3
  34. Республика Хакасия 3
  35. Белгородская область 2
  36. Брянская область 2
  37. Липецкая область 2
  38. Орловская область 2
  39. Республика Карелия 2
  40. Кабардино-Балкарская Республика 2
  41. Самарская область 2
  42. Саратовская область 2
  43. Ханты-Мансийский автономный округ 2
  44. Республика Алтай 2
  45. Республика Бурятия 2
  46. Забайкальский край 2
  47. Приморский край 2
  48. Псковская область 1
  49. Республика Мордовия 1
  50. Кемеровская область 1
  51. Хабаровский край 1

За весь период по России умерло 86 455 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 11 277 человек
  1. Москва 1541
  2. Санкт-Петербург 1320
  3. Московская область 433
  4. Нижегородская область 423
  5. Ростовская область 305
  6. Воронежская область 298
  7. Астраханская область 263
  8. Самарская область 260
  9. Вологодская область 249
  10. Краснодарский край 239
  11. Челябинская область 199
  12. Свердловская область 187
  13. Саратовская область 179
  14. Волгоградская область 172
  15. Тверская область 167
  16. Мурманская область 166
  17. Ярославская область 161
  18. Архангельская область 152
  19. Пермский край 151
  20. Оренбургская область 151
  21. Красноярский край 149
  22. Иркутская область 149
  23. Пензенская область 144
  24. Кировская область 141
  25. Республика Башкортостан 140
  26. Хабаровский край 122
  27. Владимирская область 121
  28. Приморский край 113
  29. Забайкальский край 112
  30. Республика Карелия 111
  31. Ивановская область 106
  32. Калининградская область 104
  33. Ханты-Мансийский автономный округ 104
  34. Брянская область 101
  35. Тульская область 100
  36. Ульяновская область 99
  37. Омская область 99
  38. Курская область 97
  39. Ленинградская область 96
  40. Севастополь 95
  41. Орловская область 94
  42. Алтайский край 94
  43. Калужская область 92
  44. Удмуртская Республика 87
  45. Тюменская область 82
  46. Республика Коми 80
  47. Кемеровская область 73
  48. Курганская область 72
  49. Новгородская область 71
  50. Кабардино-Балкарская Республика 68
  51. Сахалинская область 65
  52. Смоленская область 64
  53. Рязанская область 61
  54. Ямало-Ненецкий автономный округ 61
  55. Новосибирская область 61
  56. Республика Бурятия 60
  57. Камчатский край 54
  58. Республика Калмыкия 51
  59. Липецкая область 50
  60. Республика Чувашия 50
  61. Тамбовская область 49
  62. Томская область 47
  63. Амурская область 46
  64. Республика Дагестан 44
  65. Ставропольский край 44
  66. Республика Марий Эл 42
  67. Карачаево-Черкесская Республика 39
  68. Республика Саха (Якутия) 38
  69. Республика Мордовия 35
  70. Республика Северная Осетия - Алания 32
  71. Белгородская область 25
  72. Республика Адыгея 24
  73. Чеченская Республика 21
  74. Республика Алтай 14
  75. Костромская область 13
  76. Республика Крым 12
  77. Республика Татарстан 10
  78. Республика Хакасия 10
  79. Магаданская область 8
  80. Псковская область 7
  81. Республика Тыва 3
  82. Ненецкий автономный округ 2
  83. Еврейская автономная область 2
  84. Республика Ингушетия 1

За весь период выписано по выздоровлении по России - 3 823 074.

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