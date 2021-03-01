Казанский университет поможет детям с тяжелыми заболеваниями

Казанский федеральный университет стал одной из площадок Русфонда, где будут проходить реабилитацию дети с тяжелыми неврологическими нарушениями.

Первым ребенком, которому окажут дорогостоящую медицинскую помощь в Научно-клиническом центре КФУ, стал девятилетний житель столицы Татарстана Рома Троицкий. В год и месяц у него диагностировали детский церебральный паралич. А в 2019-м нейрохирурги Детской республиканской клинической больницы имплантировали Роме нейростимулятор, с помощью которого удалось уменьшить спастичность мышц.

- Нам удалось добиться того, чтобы ребенок начал ходить, - говорит мама Романа Ольга Троицкая. - Но ходит он неправильно, неровной походкой. Нужна реабилитация.

Помочь родителям обещали в Русфонде. Эта благотворительная организация давно сотрудничает с Казанским университетом. Первый совместный проект родился в 2017 году. Тогда на базе КФУ внедрили NGS-технологии для HLA-типирования потенциальных доноров костного мозга и включения их данных в Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова. Сегодня в нем содержатся сведения о почти 44 тысячах добровольцев.

И вот новая инициатива. Русфонд будет направлять детей после нейротравм, а также с тяжелыми неврологическими нарушениями на реабилитацию в Казань. Казанский университет, как убедились представители Русфонда, по уровню оснащения и качеству оказания высокотехнологичной медпомощи не уступает лучшим зарубежным клиникам.