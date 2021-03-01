Орский НПЗ на 20% увеличит расходы на природоохранные мероприятия

В текущем году Орский нефтеперерабатывающий завод на 20 процентов увеличит затраты на природоохранные мероприятия. На эти цели предприятие направит порядка 46 миллионов рублей.

Следует отметить, что расходы на охрану окружающей среды - мероприятия по охране водного бассейна, атмосферного воздуха, образованию сотрудников - компания "Орскнефтеоргсинтез" (дочернее предприятие АО "ФортеИнвест" Саида Гуцериева, входит в промышленно-финансовую группу "САФМАР") наращивает ежегодно.

В 2021-м для более рационального использования природных ресурсов планируется провести капитальный ремонт градирен, сооружений механической очистки сточных вод, трубопроводов. Уже в первом квартале намечено приобретение оборудования для лаборатории охраны природы. А в четвертом квартале состоится традиционный выпуск в Ириклинское водохранилище мальков рыб. Это служит эффективным способом воспроизводства водных биологических ресурсов.

В числе мероприятий по охране атмосферного воздуха предусмотрена замена приборов экологической направленности на производственных объектах, мониторинг качества воздуха, прогнозирование и расчет неблагоприятных метеоусловий и т.д. В этом году лаборатории охраны природы предстоит пройти процедуру аккредитации, перенесенную из-за ограничений, вызванных пандемией.

Орский НПЗ придерживается принципа осознанного подхода к сохранению окружающей среды. При разработке целевой экологической программы приоритет отдается мероприятиям, позволяющим получить максимальный эффект.