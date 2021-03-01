В Прикамье бывший замначальника ИК-9 осужден за драку заключенных

В Пермском крае суд признал виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1, статьи № 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) бывшего заместителя начальника исправительной колонии № 9.

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, следствием и судом установлено, что осужденный, используя свое служебное положение, незаконно поместил заключенного колонии в психиатрический стационар. Кроме того, он не предпринял меры, чтобы предотвратить жестокое избиение пяти человек заключенными колонии.

В ходе следствия обвиняемый признал себя виновным по всем эпизодам обвинения. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 120 тысяч рублей.