В Прикамье предприниматель нанес ущерб лесу на 28 миллионов рублей

В Пермском крае суд признал виновным местного жителя, который вступил в преступный сговор с мастером леса и осуществлял незаконную рубку лесных насаждений.

Как пояснили в прокуратуре Пермского края, следствием и судом установлено, что в целях конспирации и сокрытия следов преступления злоумышленники оформляли фиктивные документы, указывая, что заготовка древесины осуществляется по договорам купли-продажи леса для личных нужд населения. В результате было срублено более шести тысяч деревьев различных пород. Ущерб лесному фонду составил порядка 28 миллионов рублей.

Суд приговорил предпринимателя к двум годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Мастер леса осужден на четыре года колонии.