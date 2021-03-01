В Саратовской области на морозе умер пятилетний ребенок

В Вольске Саратовской области водитель, развозивший хлеб, утром в шестом часу обнаружил на улице тело малолетнего ребенка.

Как сообщили в прокуратуре области, мальчик жил неподалеку от этого места.

По данным областного управления СК, при осмотре тела погибшего мальчика пяти лет, который был без верхней одежды, признаков насильственной смерти не обнаружено.

По данным надзорного ведомства, мальчик страдал психическим расстройством.

По факту гибели ребенка прокуратура и СК проводят проверку, выясняют обстоятельства случившегося.