В Саратовской области на морозе умер пятилетний ребенок

Новости

Роскомнадзор обвинил Twitter в злостном нарушении законодательства 09:45
Собянин: Ограничение транзита грузовиков по МКАД себя полностью оправдало 09:43
Россиян предупредили о росте цен на оливковое масло 09:36
Россия начала создание новой баллистической ракеты "Кедр" 09:32
Боткинская больница Москвы подключена к ЕМИАС 09:30
Стало известно, когда в этом году пройдет акция "Час Земли" 09:25
В первый день весны в Москве воздух прогреется до +3 градусов 09:21
В Югре сиротам выдадут по 10 тысяч на аренду жилья 09:21
Стало известно, какой месяц этой зимы был самым холодным в столице 09:12
Москва заняла четвертое место в рейтинге по самым высоким зарплатам 08:56
На трассе в Забайкалье перевернулся бензовоз с 7 тоннами топлива 08:17
"Душа" получила "Золотой глобус" в номинации "Лучший анимационный фильм" 07:28
Названы регионы России с самой высокой средней зарплатой 07:22
Премьер Индии первым привился в ходе второй волны вакцинации от COVID-19 06:54
В Приморье подшефная леопардесса Стивена Сигала выжила после ранения 06:19
Синоптики предупредили о сильных осадках в ряде регионов России 06:18
В Аргентине коронавирусные ограничения продлили до 12 марта 05:30
SpaceX отменила запуск ракеты-носителя за полторы минуты до старта 05:15
Россиянам напомнили о четырехдневных рабочих неделях этой весной 04:18
Жителей Словакии обязали носить респираторы вместо масок 03:54
Трамп оценил первый месяц работы Байдена на посту президента 03:47
ВВС Израиля нанесли ракетные удары по лагерю шиитских бойцов под Дамаском 03:18
ВОЗ: Менее 10 процентов жителей планеты имеют антитела к COVID-19 02:48
Трамп не будет создавать новую политическую партию в США 02:43
Вильфанд предупредил о понижении температуры в европейской части России 02:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Появятся ли в России "негарантированные" авиабилеты
Появятся ли в России "негарантированные" авиабилеты
1 марта - награждение победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
1 марта - награждение победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
01.03.2021 09:32
Рубрика: Происшествия

В Саратовской области на морозе умер пятилетний ребенок

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

В Вольске Саратовской области водитель, развозивший хлеб, утром в шестом часу обнаружил на улице тело малолетнего ребенка.

В Приамурье стая собак напала на шестилетнюю девочку

Как сообщили в прокуратуре области, мальчик жил неподалеку от этого места.

По данным областного управления СК, при осмотре тела погибшего мальчика пяти лет, который был без верхней одежды, признаков насильственной смерти не обнаружено.

По данным надзорного ведомства, мальчик страдал психическим расстройством.

По факту гибели ребенка прокуратура и СК проводят проверку, выясняют обстоятельства случившегося.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область

Главное сегодня

Назван единственный способ достичь коллективного иммунитета к COVID-19
Россиянам напомнили о четырехдневных рабочих неделях этой весной
Роскомнадзор обвинил Twitter в злостном нарушении законодательства
В МЭР назвали мнение Bloomberg о росте цен на продукты в РФ "спекулятивным"
Вильфанд посоветовал готовиться к сложному марту
В Роскачестве рассказали о новой схеме "развода" по телефону
Под Петербургом должница оставила кредиторам четырехметрового питона