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01.03.2021 15:47
Рубрика: Происшествия

В Уфе пассажирский автобус спровоцировал массовую аварию

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)
Фото: пресс-служба УГИББД МВЛ по РБ Фото: пресс-служба УГИББД МВЛ по РБ
Фото: пресс-служба УГИББД МВЛ по РБ

1 марта в Уфе произошла авария с участием двух пассажирских автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе региональной госавтоинспекции.

Фото: www.facebook.com
В Башкирии из-за метели на трассе столкнулись 39 автомобилей

ДТП произошло около двух часов дня по московскому времени напротив дома Ульяновых, 31. По предварительной версии, виновником аварии стал 27-летний водитель автобуса "НефАЗ", который следовал по маршруту. Он не успел отреагировать на остановившийся на запрещающий сигнал светофора Renault Sandero и столкнулся с ним. Легковой автомобиль в свою очередь наехал на стоящие "ВАЗ-2114" и микроавтобус Peugeot Boxer, который в этот момент был на маршруте, но без пассажиров.

По предварительным данным, в результате аварии пострадали два пассажира автобуса "НефАЗ".

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Уфа

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