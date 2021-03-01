В Уфе пассажирский автобус спровоцировал массовую аварию

1 марта в Уфе произошла авария с участием двух пассажирских автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе региональной госавтоинспекции.

ДТП произошло около двух часов дня по московскому времени напротив дома Ульяновых, 31. По предварительной версии, виновником аварии стал 27-летний водитель автобуса "НефАЗ", который следовал по маршруту. Он не успел отреагировать на остановившийся на запрещающий сигнал светофора Renault Sandero и столкнулся с ним. Легковой автомобиль в свою очередь наехал на стоящие "ВАЗ-2114" и микроавтобус Peugeot Boxer, который в этот момент был на маршруте, но без пассажиров.

По предварительным данным, в результате аварии пострадали два пассажира автобуса "НефАЗ".