Задержан подозреваемый в убийстве семьи под Нижним Новгородом

В воскресенье Нижегородскую область потрясла новость о жестоком убийстве четырех членов одной семьи: мальчика-дошкольника, его мамы, бабушки и дедушки. Предполагаемый убийца был задержан вечером того же дня.

Погибшая Елена М. (фамилию не называем по этическим причинам) занималась красивым женским бизнесом - флористикой. На ее странице в соцсети - счастливый сын, держащий в руках торт с цифрой "6". Фотография сделана в день рождения мальчика.

Ее муж, работающий на железной дороге, в день трагедии был в отъезде в другом регионе, а 14-летняя дочь по счастливому стечению обстоятельств ушла на занятия. Она не смогла дозвониться до родных и забила тревогу - набрала номер отца. Тот позвонил соседу, попросил зайти домой, проверить семью. Сосед и обнаружил всех убитыми, вызвал полицию.

Семья жила в частном доме в поселке Кудьма: он входит в Приокский район Нижнего Новгорода. По хозяйству им помогал молодой рабочий. Именно его задержали вечером того же дня в соседней Владимирской области.

В Следственном управлении СК по региону предполагают, что основным мотивом убийства стала жажда наживы. 26-летний разнорабочий вначале напал в гараже на 64-летнего хозяина дома и убил его ножом, затем задушил его 63-летнюю жену. После чего расправился с ребенком и его 41-летней матерью, которой нанес 13 ножевых ударов. Он забрал деньги и другие ценности и попытался скрыться на автомобиле.

Убийцу и его троих предполагаемых подельников задержали во Владимирской области сотрудники ГАИ, где они пытались скрыться на угнанной Кia. Все они - уроженцы ближнего зарубежья, сам убийца - из Узбекистана. На каком основании они находились на территории России - пока неизвестно. Но уже выяснилась другая подробность: все, в том числе и этот "разнорабочий", были судимы. Предполагается, что их судили за убийства. Не исключено, что они пытались легализоваться, купив необходимые документы для разрешения на работу. Все это, несомненно, будет тщательно расследовано. Возбуждено уголовное дело.