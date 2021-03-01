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Рубрика: Происшествия

На Байкале произошло землетрясение

Текст: Алексей Бондарев

В акватории озера Байкал произошло ночное землетрясения, сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

Землетрясение магнитудой 4,3 произошло на Южных Курилах

Его магнитуда составила 3,7 баллов. Эпицентр зафиксирован в районе залива Провал, в 16 километрах от восточного берега озера.

Отмечается, что это третий подземный толчок в районе данного залива с начала текущего года. Ранее активные сейсмособытия фиксировались здесь 10 декабря, когда в районе дельты реки Селенги недалеко от залива произошло сразу четыре толчка с разницей в несколько часов.

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