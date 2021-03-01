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01.03.2021 15:39
Рубрика: Происшествия

В Томске десятилетняя девочка пропала по дороге в школу

Текст: Наталья Граф (Томск)

В Томске полицейские и волонтеры поискового отряда "ЛизаАлерт" разыскивают десятилетнюю девочку, которая пропала сегодня утром.

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По данным полиции, 1 марта около 7 часов 30 минут она ушла из дома по улице 2-я Рабочая в школу и до настоящего времени не вернулась.

- Приметы: рост 146 см, худощавое телосложение, глаза голубые, волосы русые, - сообщает УМВД России по Томской области. - Была одета: пуховик розовый удлиненный, шапка красная с рисунком "белых снежинок", шарф вязаный белый, штаны болоньевые черные, ботинки темно-синие, с собой рюкзак темно-синий кожаный, мешок для обуви красного цвета.

Координаторы поискового отряда ждут добровольцев на парковке по адресу улица Мичурина, 8.

Полиция просит располагающих сведениями о местонахождении несовершеннолетней обратиться в УМВД России по Томской области по телефону: 02 (с сотового 102).

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