В Томске десятилетняя девочка пропала по дороге в школу

В Томске полицейские и волонтеры поискового отряда "ЛизаАлерт" разыскивают десятилетнюю девочку, которая пропала сегодня утром.

По данным полиции, 1 марта около 7 часов 30 минут она ушла из дома по улице 2-я Рабочая в школу и до настоящего времени не вернулась.

- Приметы: рост 146 см, худощавое телосложение, глаза голубые, волосы русые, - сообщает УМВД России по Томской области. - Была одета: пуховик розовый удлиненный, шапка красная с рисунком "белых снежинок", шарф вязаный белый, штаны болоньевые черные, ботинки темно-синие, с собой рюкзак темно-синий кожаный, мешок для обуви красного цвета.

Координаторы поискового отряда ждут добровольцев на парковке по адресу улица Мичурина, 8.

Полиция просит располагающих сведениями о местонахождении несовершеннолетней обратиться в УМВД России по Томской области по телефону: 02 (с сотового 102).