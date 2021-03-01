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01.03.2021 19:30
Рубрика: Происшествия

Ледовое побоище

Заторы на сибирских реках будут взрывать
Текст: Никита Зайков (Алтай)
Российская газета - Федеральный выпуск № 43(8394)
На Алтае военные инженеры ЦВО начали подготовку к взрывным работам на льду сибирских рек. Подрыв льда - наиболее эффективный способ уберечь мосты и инфраструктуру прибрежных поселений во время весеннего половодья.
Подрыв льда - наиболее эффективный способ уберечь мосты и инфраструктуру прибрежных поселений во время весеннего половодья. Главное - точно замерить толщину льда и до грамма рассчитать необходимое количество взрывчатки. Фото: Минобороны РФ Подрыв льда - наиболее эффективный способ уберечь мосты и инфраструктуру прибрежных поселений во время весеннего половодья. Главное - точно замерить толщину льда и до грамма рассчитать необходимое количество взрывчатки. Фото: Минобороны РФ
Подрыв льда - наиболее эффективный способ уберечь мосты и инфраструктуру прибрежных поселений во время весеннего половодья. Главное - точно замерить толщину льда и до грамма рассчитать необходимое количество взрывчатки. Фото: Минобороны РФ

В борьбе с заторами главное - точно замерить толщину льда и до грамма рассчитать необходимое количество взрывчатки. С одной стороны, оно не должно быть избыточным, с другой - способным уничтожить зимний покров с первого раза: повторные взрывы в одном и том же месте, по словам командира инженерной роты капитана Ивана Теплых, нежелательны.

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- Расчет очень важен, чтобы разломать лед на куски, превратить его в шугу, а в идеале - выбросить из водоема, - отмечает он.

В среднем мощность заряда в каждой лунке - 4-5 килограммов тротила. А для того чтобы устранить, например, ледяной затор длиной около полукилометра на реке Бия, нужно от 500 до 800 килограммов. Несмотря на то что участок проведения взрывных работ там каждый год один и тот же, все зависит от толщины льда, глубины снежного покрова, даже от температуры воздуха.

Количество взрывчатки военные подбирают и с учетом сохранения окружающей среды. Если не взорвать лед на Бие в марте-апреле, то уровень воды во время паводка может подняться выше затора, что приведет к подтоплению зданий и сооружений вдоль берегов. Не исключено и разрушение мостов или дамб, что отрежет поселок от остального мира.

Чтобы устранить ледяной затор длиной около полукилометра на реке Бия, нужно от 500 до 800 килограммов тротила

Чтобы уничтожить ледяной затор, у военных обычно уходит два-три дня, но основной работе предшествуют детальная разведка ледяного полотна и тренировки личного состава.

Фото: Юлия Симатова
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Но и холодного расчета вкупе с крайней осторожностью может оказаться недостаточно. Нужна еще и отменная реакция, координация действий в команде.

Иван Теплых вспоминает, как однажды после взрыва отошел большой кусок льда и по бурному течению устремился к ближайшему мосту. Решение нужно было принимать моментально, иначе снесло бы опоры переправы. Пришлось на ходу забрасывать на льдину заряд тротила с зажигательной трубкой и взрывать ее уже на самом подходе к мосту.

Впрочем, подобный случай лишь исключение из правил, и при должной подготовке обходится без инцидентов. Местные жители, замечая оцепление и наблюдателей на дорогах, относятся к присутствию военных с пониманием и в зону проведения взрывных работ не заходят.

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