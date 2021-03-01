Жительница Красноярска прописала 129 человек на площади 18 "квадратов"

Жительница Красноярска пойдет под суд за то, что фиктивно прописала на своей жилплощади 129 иностранных граждан за деньги. Как сообщает краевая прокуратура, площадь квартиры при этом составляла всего 18 квадратных метров.

Незаконные действия женщина совершала в прошлом году. Под следствие она попала после прокурорской проверки исполнения миграционного законодательства.

Уголовное наказание ей грозит по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации).