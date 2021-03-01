На Ставрополье жителей многоэтажки эвакуировали из-за взрыва газа

В результате взрыва пострадал один человек, в его квартире выбило окна Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ставропольскому краю

В поселке Рыздвяный Изобильненского городского округа на Ставрополье в ночь на 1 марта взорвался газ в пятиэтажном жилом доме. Как сообщили в ГУ МЧС региона, пострадал один человек, часть жильцов пришлось эвакуировать.

- В 3.30 поступила информация, что по улице Новая, 10 в Рыздвяном произошел хлопок, предположительно газовоздушной смеси. Эвакуировано 23 человека из пятнадцати квартир, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

- Жильцов эвакуировали на улицу, они ждали во дворе, пока спасатели разбирались с последствиями взрыва. Для эвакуированных людей подготовили пункт временного размещения, но он не понадобился: взрыв выбил стекла и повредил входную дверь на четвертом этаже, но возгорания не было. Жители дома уже через час смогли вернуться в свои квартиры.

В результате взрыва пострадал мужчина, ночью его доставили в районную больницу города Изобильный. Прокуратура Ставропольского края начала проверку по факту взрыва.