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Текст:   Марина Трубилина 
10:38 01.03.2021

Ипотеку на частные дома начали оформлять по аналогии со счетами эскроу

Первую ипотеку на строительство частного дома с использованием проектного финансирования выдал банк ДОМ.РФ.

ЦБ: Средний срок выданной в январе ипотеки составил почти 19 лет

Поселок с использованием проектного финансирования площадью в 18 гектаров строится в Ломоносовском районе Ленинградской области. Кредит на 5,1 млн рублей получила семья из Ленинградской области.

Сделка проведена через аккредитив, денежные средства резервируются на специальном счете в банке, а застройщик получит доступ к ним только после завершения строительства дома и оформления права собственности, сообщает пресс-служба банка.

"Использование проектного финансирования - это новый механизм для сегмента индивидуального жилищного строительства. В загородном строительстве люди также нуждаются в дополнительных механизмах защиты инвестиций. Здесь он работает аналогично рынку многоквартирных домов, дом строится за счет проектного финансирования, а средства покупателей размещаются на аккредитиве в банке и переходят застройщику после сдачи его в эксплуатацию. Это делает более безопасной покупку недвижимости", - отметил Аркадий Бочарников, управляющий директор Северо-западного регионального центра банка ДОМ.РФ.

В рамках пилотной программы ДОМ.РФ "Льготная ипотека на ИЖС" кредит можно оформить по ставке от 6,1%.

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