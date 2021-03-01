Новости

Лыжник Спицов сломал руку во время тренировки на ЧМ 20:03
В марте частично ограничат движение поездов по МЦД-2 19:54
ВОЗ: Вторая волна пандемии еще не закончилась 19:51
ФАС оштрафовала "Яндекс" за нарушение закона о рекламе 19:29
Кабмин продлил срок въезда в РФ по приложению "Путешествую без COVID-19" 19:08
Пашинян попросил прощения за все свои ошибки 19:07
Матвиенко допускает новое голосование по Лубянской площади 19:03
"Зенит" лишился Кержакова на 4 недели 19:02
Билл Гейтс назвал сроки окончания пандемии коронавируса 18:54
ЕСПЧ принял к рассмотрению заявление Минюста по Навальному 18:49
Захарова прокомментировала спецдоклад ООН по берлинскому пациенту 18:48
Матвиенко попросила азербайджанскую коллегу помочь в освобождении армянок 18:45
Определен высший управляющий орган фонда "Круг добра" 18:37
Вышел финальный трейлер экранизации российского комикса "Майор Гром" 18:28
Толстой рассказал, в каком случае Россия может покинуть Совет Европы 18:25
Соцопрос: Немцы ждут ослабления локдауна 18:18
Москвичи с картой "Мир" смогут ездить на метро за полцены 18:16
Стало известно, сколько в Петербурге светило солнце в феврале 18:13
Весеннее тепло придет в Москву в апреле 18:02
В Петербурге научились добывать омегу-3 и коллаген из кожи сельди 17:47
Жителя Воронежа обвинили в реабилитации нацизма 17:42
Володин положительно оценил объединение "эсеров" с двумя партиями 17:40
Автовладельцы оформят ОСАГО по продленной диагностической карте 17:29
FIS опубликовала видео синхронного бега Большунова и Клебо 17:22
Володин оценил постановление ЕСПЧ по делу Навального 17:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Появятся ли в России "негарантированные" авиабилеты
Появятся ли в России "негарантированные" авиабилеты
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
01.03.2021 19:52
Рубрика: Происшествия

Пистолеты не бросать

Жертву кражи оштрафовали за халатность
Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 43(8394)
Владелец травматического пистолета, сообщивший, что у него украли оружие, неожиданно для себя сам же и оказался виноватым. Мировой судья Вологодской области по судебному участку N 9 в Вологде привлек к административной ответственности Виталия Бухтина по части 4 статьи 20.8 КоАП РФ. В объединенной пресс-службе судов Вологодской области сообщили, что этот гражданин заплатит штраф в 500 рублей за небрежное хранение оружия.

Травматический пистолет был похищен 9 декабря 2020 года в городе Переславль-Залесский Ярославской области из автомобиля вологжанина. Судья решил, что гражданин допустил небрежное хранение оружия, повлекшее его утрату, поскольку согласно закону гражданское и служебное оружие должно храниться в условиях, обеспечивающих его сохранность, безопасность хранения и исключающих доступ к нему посторонних лиц. Бухтин факт административного правонарушения и вину в его совершении признал, хотя вправе оспорить судебное постановление.

Осужденных за коррупцию сотрудников ФСБ будут лишать наградного оружия

Такое решение суда - пока редкость. Почему-то принято снисходительно, несмотря на законодательство, относиться к людям, по той или иной причине утратившим свое имущество, даже если это имущество - оружие. Как правило, владелец заявляет в полицию, что его обокрали, среди пропавших вещей - огнестрельный ствол. И сыщики начинают просто искать вора и вещи, стремясь раскрыть преступление.

Однако кража или пропажа оружия - совсем отдельная история. Прежде всего необходимо выяснить, насколько правильно это оружие хранилось. Если в квартире, то в запертом сейфе, железном или деревянном ящике, обитом железом. Ключи должны быть только у хозяина. Если это так, то - да, оружие взяли домушники, и хозяин не виноват. Но если ствол пылился, скажем, в чулане...

Вообще же гражданское оружие - любое - может находиться в трех, так сказать, состояниях. Его либо хранят, либо транспортируют, либо носят. И каждое такое "состояние" описано в специальных правилах. В случае с травматическим пистолетом, украденным у вологжанина, это оружие гражданин постоянно носил с собой, видимо, для самообороны. И правила ношения нарушил. Пистолет должен был находиться обязательно на теле владельца и только в кобуре, на предохранителе, без патрона в патроннике. Но никак не в "бардачке" автомобиля. Пистолет нельзя носить в хозяйственной сумке, борсетке, за брючным ремнем, даже просто в кармане. Тем более оставлять без присмотра.

Почему-то принято снисходительно, несмотря на законодательство, относиться к людям, по той или иной причине утратившим свое имущество, даже если это имущество - оружие. Хотя это - всегда ЧП

Известны случаи, когда оружие попадало к детям, и все заканчивалось трагедией. Нередко за травматами охотятся преступники, чтобы приспособить их под боевые патроны.

Психологи-криминалисты знают, почему теряются травматические пистолеты.

Такое оружие, как правило, приобретают люди для самообороны. Некоторое время они постоянно носят пистолет с собой, соблюдая все правила. Время идет, а никто не нападает. Таскать с собой железяку надоедает. И человек начинает забывать пистолет в самых неподходящих местах.

Кстати, такая забывчивость - главный аргумент тех, кто выступает против разрешения гражданам приобретать нарезные пистолеты и револьверы.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область

Главное сегодня

Путин заявил об эффективности российских вакцин от новых штаммов COVID-19
Интервью первого замминистра просвещения РФ Дмитрия Глушко. Главное
Захарова прокомментировала спецдоклад ООН по берлинскому пациенту
Толстой рассказал, в каком случае Россия может покинуть Совет Европы
Суд приговорил экс-президента Франции Саркози к году тюрьмы
В Роскачестве рассказали о новой схеме "развода" по телефону
Под Петербургом должница оставила кредиторам четырехметрового питона