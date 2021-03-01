Владелец травматического пистолета, сообщивший, что у него украли оружие, неожиданно для себя сам же и оказался виноватым. Мировой судья Вологодской области по судебному участку N 9 в Вологде привлек к административной ответственности Виталия Бухтина по части 4 статьи 20.8 КоАП РФ. В объединенной пресс-службе судов Вологодской области сообщили, что этот гражданин заплатит штраф в 500 рублей за небрежное хранение оружия.

Травматический пистолет был похищен 9 декабря 2020 года в городе Переславль-Залесский Ярославской области из автомобиля вологжанина. Судья решил, что гражданин допустил небрежное хранение оружия, повлекшее его утрату, поскольку согласно закону гражданское и служебное оружие должно храниться в условиях, обеспечивающих его сохранность, безопасность хранения и исключающих доступ к нему посторонних лиц. Бухтин факт административного правонарушения и вину в его совершении признал, хотя вправе оспорить судебное постановление.

Такое решение суда - пока редкость. Почему-то принято снисходительно, несмотря на законодательство, относиться к людям, по той или иной причине утратившим свое имущество, даже если это имущество - оружие. Как правило, владелец заявляет в полицию, что его обокрали, среди пропавших вещей - огнестрельный ствол. И сыщики начинают просто искать вора и вещи, стремясь раскрыть преступление.

Однако кража или пропажа оружия - совсем отдельная история. Прежде всего необходимо выяснить, насколько правильно это оружие хранилось. Если в квартире, то в запертом сейфе, железном или деревянном ящике, обитом железом. Ключи должны быть только у хозяина. Если это так, то - да, оружие взяли домушники, и хозяин не виноват. Но если ствол пылился, скажем, в чулане...

Вообще же гражданское оружие - любое - может находиться в трех, так сказать, состояниях. Его либо хранят, либо транспортируют, либо носят. И каждое такое "состояние" описано в специальных правилах. В случае с травматическим пистолетом, украденным у вологжанина, это оружие гражданин постоянно носил с собой, видимо, для самообороны. И правила ношения нарушил. Пистолет должен был находиться обязательно на теле владельца и только в кобуре, на предохранителе, без патрона в патроннике. Но никак не в "бардачке" автомобиля. Пистолет нельзя носить в хозяйственной сумке, борсетке, за брючным ремнем, даже просто в кармане. Тем более оставлять без присмотра.

Почему-то принято снисходительно, несмотря на законодательство, относиться к людям, по той или иной причине утратившим свое имущество, даже если это имущество - оружие. Хотя это - всегда ЧП

Известны случаи, когда оружие попадало к детям, и все заканчивалось трагедией. Нередко за травматами охотятся преступники, чтобы приспособить их под боевые патроны.

Психологи-криминалисты знают, почему теряются травматические пистолеты.

Такое оружие, как правило, приобретают люди для самообороны. Некоторое время они постоянно носят пистолет с собой, соблюдая все правила. Время идет, а никто не нападает. Таскать с собой железяку надоедает. И человек начинает забывать пистолет в самых неподходящих местах.

Кстати, такая забывчивость - главный аргумент тех, кто выступает против разрешения гражданам приобретать нарезные пистолеты и револьверы.