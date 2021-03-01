На Балтийском культурном форуме рассказали, как развивать кино в регионах

В последний день Балтийского культурного форума, который завершил свою работу в городе Светлогорске Калининградской области, состоялся открытый диалог "Основные направления стратегии развития киноиндустрии: формула успеха". Важен он тем, что работа Калининградской области сегодня весьма показательна с точки зрения кинопроизводства и может послужить хорошим примером для остальных регионов.

Спикерами сессии на форуме стали: министр культуры Калининградской области Дмитрий Ермак, директор "Фестивальной дирекции" Калининградской области Ольга Каверзина, исполнительный директор Ассоциации продюсеров кино и телевидения России (АПКиТ) Ольга Жукова, заместитель генерального директора Музея Мирового океана Алексей Михайлович Буданов, генеральный продюсер IVI originals Давид Кочаров, ректор Высшей школы кино "Арка" Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Дмитрий Котов и исполнительный директор Молодежного центра Союза кинематографистов РФ Дмитрий Якунин. Модератором беседы выступила автор этих строк.

Эксперты обсудили механизмы поддержки киноиндустрии в регионе, введение новых систем производства аудиовизуального контента на территории региона; перспективы в области международного сотрудничества и копродукции; возможности производства контента для стриминговых сервисов; инициативы по развитию инвестирования; проведение Всероссийского молодежного кинофорума в Калининградской области в 2021 году; развитие образовательных программ. Отдельно говорили и о современных кинофестивалях. Тут отправной точкой послужил киносмотр "Путь к причалу", приуроченный к 75-летию Калининградской области, но и другие три фестиваля региона не остались без внимания. А это: "Короче" - главный киносмотр короткого метра страны, "Балтийские дебюты" и "Край света. Запад".

Дискуссия прошла в современном формате - впервые на ней была опробована новая технология: помимо онлайн-трансляции для разговора открыли комнату в социальной сети Clubhouse и слушатели могли задавать вопросы и там.

Расскажем подробнее, о чем шла речь. Министр культуры Калининградской области Андрей Ермак сказал две важные вещи. Обе - выгодны не только кинематографистам. Первое - и это довольно серьезное заявление не только в рамках дискуссии, но и форума в целом - Калининградская область будет возвращать часть средств (20 процентов) не только тем, кто снимает тут фильмы, но и тем, кто будет снимать в регионе музыкальные клипы и рекламные ролики. Напомним, что возвращение части потраченных средств называется "рибейт". В кино такое в Калиниграде уже действует - возвращают от 20 до 40 процентов, и поэтому съемки фильмов и сериалов проходят здесь нон-стоп. Одна из последних - проект студии Александра Цекало "Среда" - "Коса". А так - список фильмов и сериалов, которые в последнее время снимались в Калининграде и области весьма обширен: "По законам военного времени", "Налет", "Преступление", "На Париж!", "В клетке" и другие.

Второе, о чем сказал Андрей Ермак: губернатор Калининградской области Антон Алиханов недавно предложил новую программу. В регионе много домов и замков: часть - в прекрасной форме, часть - в аутентично запущенной. В этом есть свои преимущества, и теперь желающим будут давать деньги на покупку таких объектов. После того, как их восстановят, и сделают там нечто, привлекающее внимание (в том числе, и кинематографистов), государству возвращается не вся сумма, а 50 процентов.

Далее - Ольга Каверзина - руководитель местной "Фестивальной дирекции", в деталях рассказала, как, кому и когда возвращаются средства за съемки. Главное - обороты увеличиваются стремительно, интерес к региону растет. Андрей Бударин - заместитель директора Музея Мирового океана, который находится в Калининграде, а в Светлогорске - филиал, рассказал подробнее о фестивале "Путь к причалу" - о фильмах, связанных с морями и океанами, и дальнейшими планами в этом направлении. Особенно запомнилось слушателям про каюту, в которой снимался Владимир Машков, к которой относятся с большим почтением - она превращена в музейный экспонат.

Ольга Жукова - исполнительный директор Ассоциации продюсеров - говорила о том, какие продюсеры приезжают в Калининград, что снимают, какие плюсы от этого получает. Назвала много картин, но фильм "Желтый глаз тигра" ей кажется особенно показательным - такой, по ее словам, можно было снять только здесь. Дмитрий Якунин - исполнительный директор Молодежного центра Союза кинематографистов - красиво презентовал Всероссийский Молодежный кинофорум. Ставки возросли: призовой фонд для каждого региона увеличился. Там, где было 500 тысяч, теперь - миллион рублей. Главное - подавать проекты молодым и дерзким.

Дмитрий Котов - генеральный директор Высшей школы кино "Арка" - анонсировал программу Master in Filmmaking, в которой смогут участвовать жители разных регионов через ближайшие региональные учебные центры. Программа проводится при поддержке Ассоциации продюсеров. Также Котов поделился опытом - как проходит мастерская по копродукции, которую они запустили совместно с Роскино - аналогов ей нет ("РГ" писала об этом проекте отдельно). И рассказал о новейших трендах в образовании.

Давид Кочаров - генеральный продюсер IVi Originals - начал с того, как в прошлом году, совместно с онлайн-кинотеатром ivi был проведен кинофестиваль "Балтийские дебюты". А потом рассказал подробности новых проектов ivi - "Иван", "Даркнет", "По колено". Последний выйдет уже в ближайшее время. Представил два документальных сериала, которые вышли, и анонсировал третий.

Дальше был, собственно, диалог с залом. Среди слушателей оказался известный телеведущий Пьер Броше - он снимает в разных регионах России. Делился опытом. И рассказал о своей новой работе в Коми. Местные кинематографисты проясняли детали: как именно можно получить поддержку, стоит ли закупать дополнительное оборудование для съемок, если их ведется сразу много. Обсуждали проблемы кастинг- директоров, какие звезды из Калининграда уже зажглись и как зажечь новые. Три с половиной часа пролетели очень быстро.