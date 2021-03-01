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01.03.2021 16:30
Рубрика: Культура

На "Ленфильме" откроется выставка "Герман и окрестности"

Текст: Сусанна Альперина
В Санкт-Петербурге 4 марта, в фойе киностудии "Ленфильм" кинорежиссер Алексей Герман-младший, главный редактор журнала "Сеанс" Василий Степанов и генеральный директор киностудии "Ленфильм" Федор Щербаков откроют выставку и ретроспективу "Герман и окрестности". Оба события приурочены к выходу книги "Герман" издательства "Сеанс". Книгу организаторы характеризуют как "фундаментальное исследование об одном из главных авторов "ленинградской школы"". В издании собраны фотографии и документы, опубликованы статьи о фильмах и поэтике режиссера, а также интервью самого Алексея Германа. Автор концепции и редактор-составитель тома Любовь Аркус представит книгу публике 4 марта в 19:00, перед спецпоказом фильма Алексея Германа "Мой друг Иван Лапшин".

Герман и "Ленфильм" - один из сквозных сюжетов как книги, так и судьбы ее главного героя. Алексей Герман работал на "Ленфильме" с 1967 года, когда он дебютировал с картиной "Седьмой спутник", до времени своего ухода в 2013 году, когда в "ленфильмовских" тон-ателье завершалась запись звука для "Трудно быть богом". Здесь его фильмы запускали и закрывали, отсюда его изгоняли с позором и возвращали с почестями. Здесь были его группа и семья, друзья и враги.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Сюжет выставки "Герман и окрестности" сфокусирован на истории создания фильма "Мой друг Иван Лапшин". Все экспонаты сопровождают цитаты из интервью режиссера разных лет - таким образом, проводником по выставке становится сам Алексей Герман.

Одновременно с выставкой в киноцентре "Ленфильм" будет проходить ретроспектива картин Алексея Германа. Помимо фильма "Мой друг Иван Лапшин", зрителям будут показаны оказавшие на Германа большое влияние "Друзья и годы" Виктора Соколова, снятые по сценарию Алексея Германа и Светланы Кармалиты "Торпедоносцы" Семена Арановича, а также два фильма, выпущенные Германом на "Ленфильме" уже в качестве руководителя Мастерской Первого и Экспериментального фильма: полнометражные дебюты Евгения Юфита и Алексея Балабанова - "Папа, умер дед мороз" и "Счастливые дни".

Особое внимание стоит обратить на то, что вечером 27 марта в 17.00 в рамках события на "Ленфильме" состоится российская премьера фильма "Светлана", снятого режиссером Виталием Потемкиным в 2018 году. Лента - о жизни и творчестве кинодраматурга Светланы Кармалиты, об ее совместной работе с мужем, кинорежиссером Алексеем Германом. Светлану Кармалиту вспоминают ее сын Алексей Герман младший, Олег Басилашвили, Алексей Учитель, Леонид Ярмольник и другие.

Организаторы мероприятия в целом - киностудия "Ленфильм", издательство "Сеанс", портал "Чапаев", Госфильмофонд России, Центральный государственный архив литературы и искусства Санкт-Петербурга. Но не только они - ряд людей и организаций присоединились к такому важному делу. Среди них - Федор Бондарчук, Артем Васильев, Госфильмофонд и другие.

Фото: предоставлено ВГТРК
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Вот что пишет в преддверии выхода книги, открытия выставки и ретроспективы известный кинокритик Ксения Рождественская:

"Про то, что Герман поразительный рассказчик, было известно и раньше (см. книгу разговоров с Германом Антона Долина), и на протяжении всего сеансовского тома он тоже "держит зал", и показывает класс, и объясняет метод ("кино надо снимать в состоянии атаки"), и сообщает множество занимательных деталей - вроде того, что на главную роль в "Хрусталеве" планировался Довлатов. Но тут, даже на уровне еле заметно меняющейся интонации, становится видна линия судьбы - вот он баловень и "о, счастливчик", которому все изначально дано уже по факту рождения, вот он скучает в БДТ на вторых ролях и уходит в кино, а вот оказывается, что быть первым (или хотя бы заметным) на фоне ленфильмовского созвездия 1970-х тоже нечеловечески сложно, нужно идти дальше и быть смелее, а за это бьют, а вот, уже битый, изруганный и полузапрещенный, он приходит к тому (тут уже начинаются мои домыслы, простите), что дело не в том, как выторговать у ленфильмовских бюрократов право показать в кино тот или иной уровень правды - а в том, что есть какой-то предельный уровень правды, настоящего, подлинности, к которому невозможно пробиться ни в современности, ни в социальности, он где-то на небе, в райском саду, из которого изгнали, в детстве, которое ушло. И только на этом уровне имеет смысл работать. Штурмовать небеса".

Выставка продлится до 4 апреля. Вход свободный. Билеты - на сайте киностудии "Ленфильм".

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