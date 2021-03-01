На Вологодчине подозреваемый в убийстве полгода скрывался в землянке

Полицейские Грязовецкого района Вологодской области задержали в лесу мужчину, который подозревается в убийстве и находился в розыске. Он полгода прожил в землянке, которую сам и выкопал. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Все началось с того, что в июле прошлого года на сеновале одного из домов в деревне Крапивино Междуреченского района обнаружили труп женщины, 1966 года рождения. Пропал и 40-летний хозяин этого дома. Его заподозрили в преступлении и объявили в розыск. Предполагали, что он может скрываться в лесном массиве, но следов не нашли.

А 23 февраля нынешнего года охотники сообщили полицейским, что неподалеку от села Ихалица в охотничьей сторожке кто-то топил печь. Туда на снегоходах отправились стражи порядка. Осмотрели и увидели следы лыж. По ним и отправились. Следы петляли, меняя направление. Сделав привал, полицейские вдруг почувствовали запах дыма и заметили хорошо замаскированную трубу от печи. Нашли и вход в землянку.

Начальник уголовного розыска подполковник полиции Игорь Тулов, который сам отправился в лес, принял решение о задержании незнакомца. Он предложил выйти, иначе может быть применено огнестрельное оружие. Дверь открылась, и появился мужчина. Как оказалось, это и был разыскиваемый за тяжкое преступление в Междуреченском районе.

Подозреваемого доставили в отдел полиции. В полиции отмечают, что участие в розыске мужчины в лесу принимали участковый по Междуреченскому району Александр Сейидов и дружинник Пархат Сейидов.