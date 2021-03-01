Петербургские ученые научат метеоры передавать сигнал SOS

Исследовательская группа из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого разработала систему связи на основе эффекта отражения следов метеоров. Ожидается, что разработка сможет использоваться в арктической зоне.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на разработчиков системы, дальность сигнала сможет достигать полутора тысяч километров. По сути, это простая и дешевая альтернатива сотовой и спутниковой связи. Применять новую систему можно будет на отдаленных территориях Крайнего Севера, а также в акватории Северного морского пути.

Проблема связи в Арктике стоит остро. Обычная сотовая связь есть в отдельных населенных пунктах. Но большую часть территории арктической зоны сотовая связь не покрывает - операторам не выгодно ставить вышки из-за малого числа абонентов. Можно использовать спутниковую связь, такой, например, пользуются оленеводы. Но даже спутниковая связь не обеспечивает покрытие у полюсов. Чисто теоретически разрешить эту проблему может запуск низкоорбитальных космических станций, но это очень дорого, к тому же сам аппарат сможет обеспечивать связь лишь в момент, когда находится над полюсом, а это бывает раз в несколько часов.

Но в то же время возле полюсов толщина ионосферы оказывается значительно меньше, чем, например, на экваторе и метеориты, когда сгорают в атмосфере, оставляют след. Он может отражать радиосигналы. На этом построен принцип метеорной радиосвязи. Впервые о такой технологии задумались еще в 60-е годы прошлого век, но тогда реализовать разработки было невозможно, сейчас же появились современные приемники, да и вычислительная техника сделала рывок. Поэтому использование метеорной связи не в теории, а в реальной жизни, становится реальностью.

Разработки по использованию метеорной связи есть также у Канады, Японии и Китая. Но технология, созданная учеными Политеха имеет ряд существенных преимуществ.

В частности, система работает с помощью ноутбука, антенны и небольшого усилителя мощности. Исследователи считают, что передатчик можно оборудовать трехкиловаттным ветровым генератором, что позволит установке получать автономное питание. Такие системы можно будет брать с собой во время экспедиций или устанавливать на безлюдных арктических территориях.

Использовать метеорную связь в качестве постоянного инструмента общения между, например, экспедиционной группой и командным пунктом, все-таки будет невозможно. Сигнал будет непостоянным и неустойчивым из-за того, что метеоров в атмосфере не настолько много. Тем не менее, как говорят в Политехе, эта система позволит передать, например, сигнал SOS.