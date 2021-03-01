В Петербурге ребенок упал на скалодроме с трехметровой высоты

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" из-за падения восьмилетнего мальчика на скалодроме в Невском районе города.

Как сообщает Следственный комитет по Петербургу, согласно материалам дела, 27 февраля во время вводного урока скалолазания ребенок упал с трехметровой высоты, и с переломами ног был госпитализирован.

Следственные органы полагают, что в произошедшем есть вина работников скалодрома.

Выясняются все обстоятельства случившегося, опрашиваются сотрудники комплекса, просматриваются записи с камер видеонаблюдения.