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01.03.2021 12:43
Рубрика: Общество

Смерть экс-солистки Little Big стала шоком для ее друзей

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: Анна Кастельянос/instagram.com Фото: Анна Кастельянос/instagram.com
Фото: Анна Кастельянос/instagram.com

Гибель 39-летней бывшей солистки группы Little Big Анны Кастельянос повергла в шок ее друзей. У артистки было много творческих планов, на здоровье она не жаловалась.

Фото: Анна Кастельянос/instagram.com
СМИ сообщили о смерти бывшей солистки Little Big

В частности, как сообщает Газета.Ru со ссылкой на подругу Анны Кастельянос Александру Румянцеву, в последний раз они виделись на съемках в салоне красоты. Кастельянос фонтанировала идеями, касающимися как дальнейших съемок, так и развития своего тату-салона на проспекте Стачек.

Валентина Чебоксарова, другая подруга Анны, говорит, что в последний раз они общались на дне рождения Кастельянос 15 января. По словам Чебоксаровой, Анна не рассказывала ничего тревожного про свое здоровье.

Подруги говорят об погибшей как об открытом и веселом человеке.

Напомним, артистку нашли мертвой в своей квартире волонтеры, которые оказывали ей помощь по дому. У Анны Кастельянос была инвалидность третьей группы, из-за ряда врожденных заболеваний ее рост составлял 130 сантиметров. Тем не менее, это не помешало девушке в 2013 году стать солисткой группы Little Big. Также Анна снималась в кино, принимала участие в фестивалях. Из музыкального коллектива Little Big Кастьельянос ушла в 2014 году.

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