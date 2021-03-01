Смерть экс-солистки Little Big стала шоком для ее друзей

Гибель 39-летней бывшей солистки группы Little Big Анны Кастельянос повергла в шок ее друзей. У артистки было много творческих планов, на здоровье она не жаловалась.

В частности, как сообщает Газета.Ru со ссылкой на подругу Анны Кастельянос Александру Румянцеву, в последний раз они виделись на съемках в салоне красоты. Кастельянос фонтанировала идеями, касающимися как дальнейших съемок, так и развития своего тату-салона на проспекте Стачек.

Валентина Чебоксарова, другая подруга Анны, говорит, что в последний раз они общались на дне рождения Кастельянос 15 января. По словам Чебоксаровой, Анна не рассказывала ничего тревожного про свое здоровье.

Подруги говорят об погибшей как об открытом и веселом человеке.

Напомним, артистку нашли мертвой в своей квартире волонтеры, которые оказывали ей помощь по дому. У Анны Кастельянос была инвалидность третьей группы, из-за ряда врожденных заболеваний ее рост составлял 130 сантиметров. Тем не менее, это не помешало девушке в 2013 году стать солисткой группы Little Big. Также Анна снималась в кино, принимала участие в фестивалях. Из музыкального коллектива Little Big Кастьельянос ушла в 2014 году.