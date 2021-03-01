СМИ сообщили о смерти бывшей солистки Little Big

В Петербурге в возрасте 39 лет скончалась бывшая солистка группы Little Big Анна Кастельянос (Каст). Певицу обнаружили мертвой в своей квартире волонтеры, сообщает "Пятый канал".

По предварительным данным, в последнее время артистка не выходила из дома. Причина смерти женщины устанавливается.

Кастельянос - настоящая фамилия Анны, ее отец родом с Кубы. У артистки была третья группы инвалидности из-за целого перечня медицинских диагнозов.

Рост Анны составлял всего 130 сантиметров. Тем не менее, ее необычная внешность привлекала людей. Она активно снималась в кино, в частности, ее можно увидеть в нескольких эпизодах сериалов "Ментовские войны" и "Пером и шпагой". Также Анна участвовала в перформансах и фестивалях.

В 2013 году Кастельянос пришла в группу Little Big. В этот период коллектив стремительно завоевывал популярность по всему миру. Спустя год она ушла из группы и открыла тату-салон на проспекте Стачек. Сейчас он не работает.