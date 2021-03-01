Стало известно, сколько в Петербурге светило солнце в феврале

В феврале продолжительность солнечных дней в Северной столице оказалась в три раза выше, чем в январе, но меньше, чем предполагает норма. Об этом сообщила "РГ" Наталья Мироничева, ведущий синоптик отдела прогноза Гидрометцентра Санкт-Петербурга.

В частности, за 13 дней февраля суммарная продолжительность солнечного сияния составила 34 часа, это лишь 73 процента от нормы.

Уменьшение солнечных лучей напрямую связано с облачностью, а она в свою очередь - с изменением климата и потеплением.

Сам февраль отличался большими температурными контрастами. В первые дни месяца стояла слабоморозная, облачная и ненастная погода, но уже 4 февраля грянули морозы. Холодный период продолжался вплоть до 24 февраля. Причем в некоторые дни морозы усиливались до 22-24 градусов. Впрочем, абсолютные минимумы для этих дней составляют от 27 до 35 градусов ниже нуля. И Петербург их достиг. Но в целом средняя температура второго зимнего месяца оказалась ниже средних значений на 2-3 градуса. Столь холодного февраля, как отметила Мироничева, не было с 2012 года. К тому февраль выдался на редкость снежным: осадков выпало в два раза больше нормы.

- Март в Петербурге фактически является межсезоньем, месяцем, совмещающим в себе черты уходящей зимы и наступающей весны. В марте погода очень неустойчива. А суммарная продолжительность солнечного сияния в марте в норме составляет 135 часов. В среднем в марте бывает 9 пасмурных дней, когда солнце совсем не показывается на небосклоне, - отметила синоптик.