В Петербурге представили новый сорт сирени в честь Александра Невского

Селекционеры из творческой группы "Русская сирень" вывели новый сорт сирени, которую назвали в честь Александра Невского в честь 800-летия со дня рождения благоверного князя. Сирень была представлена на международной научно-практической конференции селекционеров, прошедшей в Петербурге.

Выведение нового сорта - дело долгое. Как пояснил руководитель творческой группы Сергей Аладин, название сорта было внесено в список будущих сортов коллектива десять лет назад, а в 2015 году был выделен сеянец, получивший это название. Наблюдение за ним велось шесть лет, и вот теперь можно смело говорить о рождении нового сорта. Сирень "Александр Невский" относится к сортам среднепозднего срока цветения. Сорт отличается ярким цветением и невыгорающей окраской соцветий, похожих на красный княжеский плащ. Цветки очень крупные, бутоны пурпурного оттенка. Центр цветка постепенно синеет.

Летом 2021 года на Никольском скиту Александро-Невской лавры (Кингисеппский район Ленинградской области) будет заложен большой Александровский сирингарий, так называется ботанический питомник, в котором высаживают сирень. Новый сорт сирени, названный в честь небесного покровителя града Петра и лавры, будет обязательно представлен в коллекции.

На территории самой лавры уже имеются сорта, выведенные упомянутой творческой группой. Это сирень "Вечерний звон" и "Анастасия Манштейн-Ширинская" (его можно будет увидеть как в монастырских цветниках, так и на втором скиту лавры - Никольском, расположенном во Всеволожском районе Ленинградской области).

К слову, наместник Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Назарий имеет агрономическое образование, работал в ботаническом саду. Так что цветочное многообразие, в том числе кусты сирени, продолжают оставаться в сфере его интересов.