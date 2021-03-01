В Петербурге в сгоревшей квартире нашли связанную пенсионерку

В Петербурге при пожаре в квартире на улице Пороховской погибли два человека. В сгоревших помещениях нашли труп мужчины, а также связанную пенсионерку, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

75-летняя женщина была без сознания, спасатели вынесли ее на руках из квартиры. Но несмотря на усилия врачей, пенсионерка скончалась в карете скорой помощи.

Установлено, что погибший 37-летний мужчина ранее неоднократно имел конфликты с законом, в последнее время он нигде не работал.

Погибшая пенсионерка приходилась матерью этому мужчине. Сейчас в квартире работают следователи и криминалисты. Выясняются причины пожара, а также устанавливается, почему пожилая женщина была связана.