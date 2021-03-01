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01.03.2021 17:54
Рубрика: Власть

В Санкт-Петербурге и Пскове почтили память десантников шестой роты

Текст: Светлана Цыганкова
Фото: Пресс-служба ЗВО Фото: Пресс-служба ЗВО
Фото: Пресс-служба ЗВО

В Санкт-Петербурге в понедельник состоялись траурные мероприятия, посвященные 21-й годовщине гибели десантников знаменитой шестой псковской парашютно-десантной роты. Вместе с военнослужащими на них присутствовали родители гвардии младшего сержанта Игоря Хворостухина.
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Военнослужащие Западного военного округа, курсанты, ветераны ВДВ возложили венки и цветы к памятнику и бюстам десантников-петербуржцев - Сергея Жукова, Константина Тимошинина, Дмитрия Щемлева, Игоря Хворостухина, почтили их память минутой молчания. Об этом сообщает пресс-служба ЗВО. Потом военнослужащие прошли парадным маршем.

Траурные мероприятия состоялись и у памятника "Купол" в деревне Череха Псковского района. Здесь также присутствовали родственники погибших бойцов, местные жители, сотрудники Следственного комитета по Псковской области, отметили в пресс-службе регионального Следкома.

1 марта 2000 года в Аргунском ущелье 6-я парашютно-десантная рота 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии под командованием подполковника Марка Евтюхина приняла неравный бой с боевиками. Они превышали численность десантников в 20 раз. Но военнослужащие не дали прорваться боевикам к мирным селам. 22 псковских десантника были удостоены звания Героя России, 21 - посмертно, 68 солдат и офицеров наградили Орденом Мужества, 63 из них - посмертно.

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