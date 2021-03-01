Вильфанд предупредил о понижении температуры в европейской части России

Первая пятидневка марта будет аномально теплой в центре европейской части России. О превышении климатической нормы на 2-8 градусов рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Очень высокая температура будет в Санкт-Петербурге, Пскове, Калининграде. В Москве ситуация немного другая - температура днем в диапазоне 1-3 градуса тепла", - цитирует специалиста ТАСС. Самым теплым днем в столице будет четверг - столбики термометров поднимутся до отметки +6 градусов. Однако в пятницу резко похолодает. В ночь на субботу в Москве и области уже -11 градусов, а в первый выходной день - до 5 мороза.

Что же касается других регионов России, то на Урале и в Западной Сибири температура воздуха будет около нормы, на юге Новосибирской области и в Алтайском крае - превысит норму на 4-6 градусов. А вот в Красноярском крае и на западе Якутии аномалия отрицательная (8-12 градусов).