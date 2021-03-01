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01.03.2021 14:16
Рубрика: Власть

Косачев: Крымчанам надо активнее заявлять о своей позиции по воссоединению с Россией

Текст: Галина Мисливская
Жителям Крыма следует активно реагировать на заявления западных стран об "аннексии" полуострова, напоминать, что воссоединение Крыма с Россией стало отражением воли народа, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Он обратил внимание, что на сайте Совета Европы в числе главных новостей сейчас фигурирует заявление председателя комитета министров Хайко Мааса "Семь лет аннексии Крыма Россией".

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"Мне не хватает здесь реакции жителей Крыма. Те два миллиона человек, на мой взгляд, на каждое такое беспардонное заявление должны реагировать и там в Крыму, и, может быть, здесь, в Москве, - заявил Константин Косачев. - Чтобы понимали все политики, что (…) они посягают на волю людей, которые живут в Крыму".

По мнению сенатора, это сильный аргумент для европейцев, "им нужно каждый раз показывать, что это воля людей".

Он привел в пример Косово, где люди сразу же выходили на улицу, если кто-то ставил под сомнение независимость края. "Хороший пример для подражания, я считаю. Мы этот ресурс, на мой взгляд, используем недостаточно", - сказал Косачев, добавив, что это такие акции должны организовываться по инициативе жителей Крыма, а не силами местных властей.

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