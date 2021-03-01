Косачев: Крымчанам надо активнее заявлять о своей позиции по воссоединению с Россией

Жителям Крыма следует активно реагировать на заявления западных стран об "аннексии" полуострова, напоминать, что воссоединение Крыма с Россией стало отражением воли народа, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Он обратил внимание, что на сайте Совета Европы в числе главных новостей сейчас фигурирует заявление председателя комитета министров Хайко Мааса "Семь лет аннексии Крыма Россией".

"Мне не хватает здесь реакции жителей Крыма. Те два миллиона человек, на мой взгляд, на каждое такое беспардонное заявление должны реагировать и там в Крыму, и, может быть, здесь, в Москве, - заявил Константин Косачев. - Чтобы понимали все политики, что (…) они посягают на волю людей, которые живут в Крыму".

По мнению сенатора, это сильный аргумент для европейцев, "им нужно каждый раз показывать, что это воля людей".

Он привел в пример Косово, где люди сразу же выходили на улицу, если кто-то ставил под сомнение независимость края. "Хороший пример для подражания, я считаю. Мы этот ресурс, на мой взгляд, используем недостаточно", - сказал Косачев, добавив, что это такие акции должны организовываться по инициативе жителей Крыма, а не силами местных властей.