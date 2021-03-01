Курорты Кубани за зиму посетили более двух миллионов туристов

Этой зимой курорты Краснодарского края приняли на семь процентов больше туристов, чем в прошлом году. Всего с декабря по февраль регион посетили около двух миллионов человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.

По его словам, санаторно-курортный комплекс региона уже научился работать в новых условиях, связанных с пандемией, а в объектах размещения соблюдаются антиковидные меры.

Больше всего гости приезжали в горный кластер Сочи. Загрузка отелей там составила около 70 процентов, а в праздничные дни превышала 90. Бронирования на Черноморском побережье Кубани достигали 60 процентов, на Азовском - более 30, а в степной зоне и предгорье - 42. Кстати, гости выбирали как отдых по системе "все включено", так и экскурсионные маршруты.

Такие данные свидетельствуют о том, что почти все курорты Краснодарского края, а не только популярные Сочи и Геленджик, стали круглогодичными. Как считает Кондратьев, это способствует тому, чтобы инвесторы вкладывали в развитие бальнеолечения и создание современных курортов около горячих источников.