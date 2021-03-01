На Кубани депутата заподозрили в мошенничестве на 11,5 млн рублей

На Кубани в отношении депутата Туапсинского района, подозреваемого в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным следствия, фигурант, также являясь соучредителем управляющей компании, не позднее 2015 года предложил местной жительнице занять должность гендиректора при условии, что выполнять единоличное управление будет он, а в обязанности будет входить контроль качества клининговых работ и подпись первичных документов.

Подозреваемый из корыстных побуждений давал новому директору, не осведомленной о его намерениях, указания на получение в кассе под отчет денег якобы для развития компании и погашения долговых обязательств перед ресурсоснабжающими организациями. Также мужчина лично получал в кассе деньги, давая указания директору подписывать расходные кассовые ордер. В результате мужчина незаконно присвоил более 6,2 миллиона рублей, а перед организацией образовалась крупная задолженность.

Также обвиняемый дал указание не в полном объеме оплачивать выставленные ресурсоснабжающими организациями счета за оказанные коммунальные услуги. Причем он инициировал от имени подконтрольной организации подачу иска в суд о взыскании с управляющей компании более 10 миллионов рублей и неустойки за работы, которые не выполнялись.

Удовлетворив требование истца, суд обязал управляющую компанию погасить задолженность, в результате чего компания лишилась возможности перечислять деньги собственников квартир на оплату коммунальных услуг по назначению, поскольку все поступающие на расчетный счет денежные средства перечислялись подконтрольной фигуранту компании.

С декабря 2018 года по апрель 2019-го по исполнительному листу на счет подконтрольной подозреваемому организации перечислено свыше 5,3 миллиона рублей, которыми он незаконно завладел.

Сейчас рассматривается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и устанавливаются обстоятельства преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.