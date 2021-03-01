На Кубани депутата заподозрили в мошенничестве на 11,5 млн рублей

Новости

ФАС оштрафовала "Яндекс" за нарушение закона о рекламе 19:29
Кабмин продлил срок въезда в РФ по приложению "Путешествую без COVID-19" 19:08
Пашинян попросил прощения за все свои ошибки 19:07
Матвиенко допускает новое голосование по Лубянской площади 19:03
"Зенит" лишился Кержакова на 4 недели 19:02
Билл Гейтс назвал сроки окончания пандемии коронавируса 18:54
ЕСПЧ принял к рассмотрению заявление Минюста по Навальному 18:49
Захарова прокомментировала спецдоклад ООН по берлинскому пациенту 18:48
Матвиенко попросила азербайджанскую коллегу помочь в освобождении армянок 18:45
Определен высший управляющий орган фонда "Круг добра" 18:37
Вышел финальный трейлер экранизации российского комикса "Майор Гром" 18:28
Толстой рассказал, в каком случае Россия может покинуть Совет Европы 18:25
Соцопрос: Немцы ждут ослабления локдауна 18:18
Москвичи с картой "Мир" смогут ездить на метро за полцены 18:16
Стало известно, сколько в Петербурге светило солнце в феврале 18:13
Весеннее тепло придет в Москву в апреле 18:02
В Петербурге научились добывать омегу-3 и коллаген из кожи сельди 17:47
Жителя Воронежа обвинили в реабилитации нацизма 17:42
Володин положительно оценил объединение "эсеров" с двумя партиями 17:40
Автовладельцы оформят ОСАГО по продленной диагностической карте 17:29
FIS опубликовала видео синхронного бега Большунова и Клебо 17:22
Володин оценил постановление ЕСПЧ по делу Навального 17:21
Стала известна причина смерти экс-солистки Little Big 17:09
Песков ответил на вопрос о возможности отсрочки подачи деклараций чиновников 17:06
Губернаторы и министры могут возглавить группы списка "Единой России" на выборах в Госдуму 17:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Появятся ли в России "негарантированные" авиабилеты
Появятся ли в России "негарантированные" авиабилеты
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
01.03.2021 18:30
Рубрика: Происшествия

На Кубани депутата заподозрили в мошенничестве на 11,5 млн рублей

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

На Кубани в отношении депутата Туапсинского района, подозреваемого в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Фото: Сахалинская областная Дума
В Хабаровске на два месяца арестовали депутата Сахалинской облдумы

По данным следствия, фигурант, также являясь соучредителем управляющей компании, не позднее 2015 года предложил местной жительнице занять должность гендиректора при условии, что выполнять единоличное управление будет он, а в обязанности будет входить контроль качества клининговых работ и подпись первичных документов.

Подозреваемый из корыстных побуждений давал новому директору, не осведомленной о его намерениях, указания на получение в кассе под отчет денег якобы для развития компании и погашения долговых обязательств перед ресурсоснабжающими организациями. Также мужчина лично получал в кассе деньги, давая указания директору подписывать расходные кассовые ордер. В результате мужчина незаконно присвоил более 6,2 миллиона рублей, а перед организацией образовалась крупная задолженность.

Также обвиняемый дал указание не в полном объеме оплачивать выставленные ресурсоснабжающими организациями счета за оказанные коммунальные услуги. Причем он инициировал от имени подконтрольной организации подачу иска в суд о взыскании с управляющей компании более 10 миллионов рублей и неустойки за работы, которые не выполнялись.

Удовлетворив требование истца, суд обязал управляющую компанию погасить задолженность, в результате чего компания лишилась возможности перечислять деньги собственников квартир на оплату коммунальных услуг по назначению, поскольку все поступающие на расчетный счет денежные средства перечислялись подконтрольной фигуранту компании.

С декабря 2018 года по апрель 2019-го по исполнительному листу на счет подконтрольной подозреваемому организации перечислено свыше 5,3 миллиона рублей, которыми он незаконно завладел.

Сейчас рассматривается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и устанавливаются обстоятельства преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.

В регионах Происшествия Преступления Должностные преступления Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Борьба с коррупцией

Главное сегодня

Путин заявил об эффективности российских вакцин от новых штаммов COVID-19
Интервью первого замминистра просвещения РФ Дмитрия Глушко. Главное
Захарова прокомментировала спецдоклад ООН по берлинскому пациенту
Толстой рассказал, в каком случае Россия может покинуть Совет Европы
Суд приговорил экс-президента Франции Саркози к году тюрьмы
В Роскачестве рассказали о новой схеме "развода" по телефону
Под Петербургом должница оставила кредиторам четырехметрового питона