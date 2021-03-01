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01.03.2021 17:55
Рубрика: Происшествия

На Кубани в лобовом ДТП с грузовиком погиб водитель "Газели"

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба ГИБДД Краснодарского края Фото: Пресс-служба ГИБДД Краснодарского края
Фото: Пресс-служба ГИБДД Краснодарского края

На Кубани в районе станицы Новотитаровская произошло ДТП - автомобиль "Газель" столкнулся с большегрузом MAN. В результате аварии водитель "Газели" погиб на месте, а сама машина получила тяжелые повреждения, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

Фото: пресс-служба УГИББД МВЛ по РБ
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Авария случилась 1 марта в районе полудня на трассе "М4 Дон". Водитель грузовика MAN, при совершении обгона выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с "Газелью", двигавшейся в противоположном направлении.

"В ДТП травмы получили водитель грузового автомобиля MAN и пассажир "Газели", которые были доставлены в лечебное учреждение, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю. - Водитель автомобиля "Газель" погиб на месте до приезда скорой помощи".

На место аварии были направлены два экипажа ДПС, два сотрудника ГИБДД и различные экстренные службы. Полицейским пришлось регулировать движение, чтобы избежать на дороге автомобильного затора.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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