На Кубани в лобовом ДТП с грузовиком погиб водитель "Газели"

На Кубани в районе станицы Новотитаровская произошло ДТП - автомобиль "Газель" столкнулся с большегрузом MAN. В результате аварии водитель "Газели" погиб на месте, а сама машина получила тяжелые повреждения, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

Авария случилась 1 марта в районе полудня на трассе "М4 Дон". Водитель грузовика MAN, при совершении обгона выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с "Газелью", двигавшейся в противоположном направлении.

"В ДТП травмы получили водитель грузового автомобиля MAN и пассажир "Газели", которые были доставлены в лечебное учреждение, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю. - Водитель автомобиля "Газель" погиб на месте до приезда скорой помощи".

На место аварии были направлены два экипажа ДПС, два сотрудника ГИБДД и различные экстренные службы. Полицейским пришлось регулировать движение, чтобы избежать на дороге автомобильного затора.