В Геленджике преступник запустил в оборот 600 фальшивых купюр

За фальшивомонетчиком краснодарская полиция охотилась не один год.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в течение почти двух лет на территории региона полицейскими были зарегистрированы факты распространения фальшивых денежных купюр номиналом 500 и 1000 рублей. Согласно заключениям экспертов, все изъятые фальшивки объединял единый способ изготовления.

Сотрудники подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Краснодарскому краю установили личность злоумышленника. Им оказался гражданин одной из стран Закавказья. Мужчина был задержан в момент сбыта очередной купюры на продовольственном рынке Геленджика.

В автомобиле фигуранта оперативники нашли еще 43 поддельных банкноты. При обыске по месту предполагаемого изготовления фальшивок обнаружены печатное оборудование, самодельные клише с водяными знаками, заготовки магнитной ленты, а также бумага для печати.

Установлены обстоятельства 12 эпизодов реализации поддельных денег на рынках Краснодара, Сочи и Туапсинского района. По предварительным данным, злоумышленник может быть причастен к незаконному обороту более 600 фальшивых купюр.

Возбуждены уголовные дела по статье 186 УК РФ. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование продолжается.