Новости

Лукашенко потребовал исключить ненужное посредничество в торговле 15:29
Вышел дублированный трейлер мультфильма Миядзаки "Ая и ведьма" 15:23
Кадастровая палата запустила новый онлайн-сервис по выездному обслуживанию 15:22
В Геленджике преступник запустил в оборот 600 фальшивых купюр 15:20
Документальные фильмы Кончаловского, Спилберга, Херцога покажут в Сети 15:12
Арестован бывший президент "Барселоны" 15:09
На Земле началась магнитная буря второго уровня G2 15:06
Кристиан Бэйл сыграет в триллере про маньяка и Эдгара По 14:43
В Воронеже офицеры ГИБДД задержаны за поборы с подчиненных 14:37
В Москве увеличилась смертность в ДТП, произошедших во дворах домов 14:34
СК начал проверку по факту смерти экс-солистки Little Big 14:28
Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в Челябинской области 14:26
Песков заявил о множестве заявок из-за рубежа по вакцинам от COVID 14:23
Столичные полицейские задержали нарушителей ПДД из свадебного кортежа 14:21
Создатель "Шерлока" и "Доктора Кто" снимет новый фантастический сериал 14:13
Песков прокомментировал слова Байдена про Крым 14:09
Песков отметил сокращение доходов людей во всем мире 14:02
В Кремле прокомментировали слова Байдена о Крыме 14:02
Пашинян заявил, что его дезинформировали по поводу "Искандеров" 14:02
В Балашихе промоют всю систему водоснабжения из-за личинок комаров 13:53
Профсоюзы согласовали проект о досрочных пенсиях для ряда работников 13:46
Житель Ленобласти устроил стрельбу на автомойке 13:41
Путин поздравит Горбачева с юбилеем 13:29
Школьникам расскажут, как выбрать IT-профессию 13:16
Карту "Тройка" стали принимать еще на 100 маршрутах Подмосковья 13:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Появятся ли в России "негарантированные" авиабилеты
Появятся ли в России "негарантированные" авиабилеты
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
01.03.2021 15:20
Рубрика: Происшествия

В Геленджике преступник запустил в оборот 600 фальшивых купюр

Текст: Михаил Фалалеев

За фальшивомонетчиком краснодарская полиция охотилась не один год.

Фото: iStock
У жителя Геленджика украли майнинг-ферму за 600 тысяч рублей

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в течение почти двух лет на территории региона полицейскими были зарегистрированы факты распространения фальшивых денежных купюр номиналом 500 и 1000 рублей. Согласно заключениям экспертов, все изъятые фальшивки объединял единый способ изготовления.

Сотрудники подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Краснодарскому краю установили личность злоумышленника. Им оказался гражданин одной из стран Закавказья. Мужчина был задержан в момент сбыта очередной купюры на продовольственном рынке Геленджика.

В автомобиле фигуранта оперативники нашли еще 43 поддельных банкноты. При обыске по месту предполагаемого изготовления фальшивок обнаружены печатное оборудование, самодельные клише с водяными знаками, заготовки магнитной ленты, а также бумага для печати.

Установлены обстоятельства 12 эпизодов реализации поддельных денег на рынках Краснодара, Сочи и Туапсинского района. По предварительным данным, злоумышленник может быть причастен к незаконному обороту более 600 фальшивых купюр.

Возбуждены уголовные дела по статье 186 УК РФ. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование продолжается.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Правительство МВД Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Песков прокомментировал слова Байдена про Крым
За сутки в России подтвержден 11 571 случай COVID-19 в 84 регионах
Назван единственный способ достичь коллективного иммунитета к COVID-19
Противники Пашиняна ворвались в правительственное здание
Роскомнадзор обвинил Twitter в злостном нарушении законодательства
В Роскачестве рассказали о новой схеме "развода" по телефону
Под Петербургом должница оставила кредиторам четырехметрового питона